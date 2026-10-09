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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 7 Ekim'de kaybolan Alzheimer hastası Havva Boğaz'dan (78) sevindiren haber geldi.

Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kaybolan yaşlı kadın için jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Gece saatlerinde 21 araç ve 79 personelin katıldığı çalışmalar, sabah yeniden başladı.

2 GÜN SONRA SAĞ BULUNDU

Kırsal bölgelerde yoğunlaştırılan aramalar sonucunda Havva Boğaz, saat 20.30 sıralarında Merkezyeniköy Mahallesi mevkisinde sağ bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.sakarya