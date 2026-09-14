Chery-JLR’nin açıklamasına göre Freelander 8, ön satışların başlamasının ardından geçen 48 saat içinde 10 binin üzerinde ön sipariş aldı.
2 günde 10 bin sattı: Yeni SUV fırtına estirdi
Chery-JLR’nin yeni SUV modeli Freelander 8, 14 Ağustos’ta başlayan ön satışların ilk 48 saatinde 10 binden fazla ön sipariş aldı. Model, 339 bin 900 yuandan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken 818 beygir gücüyle dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Beş koltuklu versiyonun başlangıç fiyatı 339 bin 900 yuan (yaklaşık 50.400 ABD doları), altı koltuklu versiyonun başlangıç fiyatı ise 349 bin 900 yuan (yaklaşık 21.900 ABD doları) olarak açıklandı.
Söz konusu rakamların tamamlanan araç teslimatlarını değil, ön satış rezervasyonlarını ifade ettiği belirtildi.
Chery-JLR ortak girişimi bünyesinde bağımsız bir marka olarak konumlandırılan Freelander 8’in dış tasarımında Land Rover logosu yer almıyor. Model için ön satış süreci 14 Ağustos'ta başladı.
Aracın güç aktarma sistemi, 1,5 litrelik dört silindirli menzil genişletici motor ile iki elektrik motorunu bir araya getiriyor.
Şirket, sistemin toplam gücünü 610 kW (818 beygir), maksimum torkunu ise 813 Nm olarak açıklıyor. Arka bölümde iki kademeli 250 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor.
Modelde 60,3 kWh kapasiteli CATL Freevoy batarya kullanılıyor. Batarya, CLTC ölçüm standardına göre yalnızca elektrikli sürüşte 310 kilometrelik menzil sağlıyor.
Şirket, yüzde 20'den yüzde 80'e şarj süresinin 12 dakika olduğunu ve şarj hızının 6C seviyesine ulaştığını belirtiyor.
SUV’nin şasi sisteminde CCD sönümlemeli çift odacıklı havalı süspansiyon, ön mekanik diferansiyel kilidi ve arka tekerlek yönlendirme sistemi bulunuyor.
Arka tekerlek yönlendirme sistemi 10 dereceye kadar direksiyon açısı sağlayabiliyor.
Aracın uzunluğu 5 bin 118 milimetre, genişliği 2 bin 50 milimetre, yüksekliği ise 1.898 milimetre olarak ölçülüyor.
Modelin dingil mesafesi 3 bin 40 milimetre. Elektrikli çekme kancası kullanıldığında toplam uzunluk 5 bin 185 milimetreye çıkıyor.
Şirket, 1,5 litrelik menzil genişletici motorun termal verimliliğini yüzde 45,79 olarak açıklıyor. Şirket ayrıca 92 oktan benzinin litresiyle 3,7 kWh elektrik üretilebildiğini öne sürüyor.
Otomobilin kokpitinde Qualcomm Snapdragon 8397 işlemcisi kullanılıyor.
Yatay tasarıma sahip gösterge panelinde 15,6 inçlik Mini LED merkezi ekran bulunurken, fiziksel düğmeler de korunuyor. Arka tavana ise 17,3 inçlik bir ekran yerleştiriliyor.
Huawei Qiankun ADS 5 sürüş destek sistemi, Aracın tüm versiyonlarında standart olarak sunuluyor.
Araç, beş ve altı koltuklu olmak üzere iki farklı kabin seçeneğiyle satışa sunuluyor. Altı koltuklu versiyonda 2+2+2 oturma düzeni kullanılıyor.
Kabin donanımları arasında ayak dayanaklı ve ısıtmalı ikinci sıra sıfır yerçekimi koltukları, çıkarılabilir Harman Kardon koltuk başlığı hoparlörleri ve 11 farklı şarj noktası bulunuyor.
Modelin üretimine temmuz ayında başlandı. Araç, 30 Temmuz'da şirketin Jiangsu eyaletindeki Changshu fabrikasında üretim hattından indirildi.
Şirket, marka için üç ila beş yıl içerisinde dünya genelinde yıllık 300 bin adet satış hedefliyor.