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Kaynak: AA

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman’ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki askeri gerginliğin sürdüğü bölgede meydana gelen olay, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Olay sırasında bölgede bulunan başka bir geminin kaptanından alınan bilgilere göre, 2 gemiye 4 adet tanımlanamayan mühimmat isabet etti. Vurulan gemilerden birinde yangın çıktığı belirtilirken, diğer geminin durumunun ise henüz netleşmediği ifade edildi.

UKMTO’DAN GEMİLERE DİKKATLİ OLMA UYARISI

Şüpheli saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. UKMTO, bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde bildirimde bulunmaları çağrısı yaptı.