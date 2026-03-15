İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümü ile ilgili cinayet iddiasında bulunan gazeteci Bilal Özcan, ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

BİLAL ÖZCAN TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bilal Özcan hakkında tutuklama kararı verildi. Özcan'ın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili haberinden dolayı gazeteci Bilal Özcan bugün 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bilal Özcan’ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz, Özcan’ın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Avukat Hasan Tahsin Akyüz, konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti."

SEMİH PALANCI TUTUKLANDI

Ayşegül Eraslan'ın cinayete kurban gittiğini öne süren ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alınan bir diğer magazin gazetecisi Semih Palancı da tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde ikamet eden Ayşegül Eraslan, evinde ölü olarak bulunmuştu.

Eraslan, ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı not paylaşmıştı.

Başka bir paylaşımında ise "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazılı kanlı notu paylaştığı görülmüştü.

Eraslan'ın ölümüyle ilgili cinayet iddiasında bulunan arkadaşı Semih Palancı da ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.