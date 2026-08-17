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Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkede "sivil topluma destek verdiği" belirtilen ve bu nedenle Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği aktarılan 2 Fransız büyükelçilik çalışanının İran'a yeniden girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında konuya ilişkin bir takım açıklamalara imza attı.

Fransa’nın Tahran büyükelçiliğinden 2 kişiyi "diplomat” değil, “büyükelçilik çalışanı” olarak tanımladığını ve bu kişilerin İran’daki sivil topluma yardım ettiğinin ifade edildiğini aktaran Bekayi, "Büyükelçilik çalışanlarının, sivil topluma destek verdiklerinin belirtilmesi, diplomatik hukuk açısından olağan bir yaklaşım değil. Bu tutum, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin ihlal edildiğinin açık bir kabulüdür." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin gerekli tüm diplomatik adımların atıldığını ifade eden Bekayi, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve İran’ın resmi protestosunun iletildiğini söyledi.

İranlı Sözcü, 2 Fransız çalışanın ülkeden ayrılmasının ardından bu kişilerin İran’a yeniden giriş yapamayacaklarının da Fransız tarafına resmen bildirildiğini aktardı.