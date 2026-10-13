Kaynak: İHA

Pozantı'da yaşayan emekli Almanca öğretmeni Kemal Önal ile emekli İnfaz Koruma Başmemuru Mustafa Çetinkaya doğa yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları çevre kirliliğine duyarsız kalmadı. Şelale yolu güzergahında çevreye atılan çöpleri gören Önal ve Çetinkaya, hem doğal güzellikleri korumak hem de vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla temizlik çalışması yaptı.

ÇEVRE KORUMA BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Üç gün boyunca yürüyüş güzergahında temizlik yapan iki arkadaş, toplam 20 çuval dolusu çöp topladı. İki vatandaşın duyarlı davranışı takdir toplarken, çevre temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapıldı.

Doğada yürüyüş yapmayı sevdiklerini belirten Kemal Önal ve Mustafa Çetinkaya, şelale yolu üzerinde gördükleri çöplerin kendilerini üzdüğünü söyledi. Amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını belirten iki emekli, vatandaşlarda çevre koruma bilincini güçlendirmek ve herkese örnek olmak istediklerini söyledi.