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YENİÇAĞ – 2 Ekim Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR

CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FON SKANDALINA TEPKİ: 'VATANDAŞIN PARASINA ÇÖKTÜLER'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'deki mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon skandalına da değinen Özel, dikkat çeken ifadeler kullanırken Mersin'de üç belediyeye yönelik operasyona ve kamuoyuna yansıyan görüntülere de tepki gösterdi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DAVASINDA TAHLİYE KARARI

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci duruşmasında eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilirken, hakkında 24 yıla kadar hapis istenen Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

MİT ARŞİVİNDEN ÇIKAN GİZLİ RAPOR: İNÖNÜ-CHURCHİLL GÖRÜŞMESİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in 1943’teki Adana görüşmesinin Alman diplomatik çevrelerindeki yankılarını gözler önüne seren tarihi bir belge yayımladı.

"VATAN HAİNLERİ ATMIŞ" DEDİ: BAYRAK PROVOKATÖRÜ TUTUKLANDI

Çerkezköy’de Türk bayrağını çöpe atıp "Vatan hainleri atmış" diyerek video paylaşan provokatör yakalandı. Kendi kurduğu kumpas ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusu tamamlanan zanlı tutuklandı.

BAHÇELİ ÖCALAN'A SELAM SÖYLEDİ: MECLİS'TE YENİ YASAMA YILINDA NELER YAŞANDI?

TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 5. yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, muhalefetin protestosu ve dikkat çeken diyaloglarla açıldı. Resepsiyonda DEM Parti heyetiyle görüşen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Selamımı söylersiniz" çıkışı ile fon krizine ilişkin tartışmalar güne damga vurdu.

YENİÇAĞ EKONOMİ

PEGASUS, ÇEKYA HAVA YOLLARI’NI RESMEN SATIN ALDI

Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları (CSA) ve Smartwings Grubu’nun satın alma işlemlerini resmi onay süreçlerini geride bırakarak başarıyla tamamladı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORANLARI DEĞİŞTİ: ÇARPICI RAKAMLAR

2027 yılı için uygulanacak asgari ücret pazarlıkları öncesi ilk zam senaryoları netleşti! Mevcut 28 bin 75 TL'lik net maaş üzerinden yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam oranları hesaplandı. Yeni asgari ücret 33 bin 690 TL ile 36 bin 498 TL arasında şekilleniyor. İşte detaylar..

EMEKLİ VE MEMURA İTO SÜRPRİZİ: KURUŞU KURUŞUNA YENİ MAAŞ TABLOSU

İstanbullunun 3 aylık emekli ve memur maaş zam oranı netleşti. YENİÇAĞ olarak İTO enflasyon oranına göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,94 olarak hesaplandı. İşte İstanbul'da 3 aylık hesapta emekli ve memurun asıl alması gereken maaş tablosu...

2'NCİ FON KURULU TOPLANTISI YAPILDI: MAĞDURLARA YÖNELİK ÖDEME TAKVİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Fon krizinde gözlerin çevrildiği ikinci toplantı yapıldı. 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren görüşmede ödeme takvimi ve yeni düzenlemeler ele alınırken, tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda yatırımcı başına her bir fon için 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

AXİOS İDDİASI: KÖRFEZ'İN PETROL VE GAZ TESİSLERİNE ABD ZIRHI

ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ile doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye 2 ek Patriot hava savunma bataryası sevk ettiği öne sürüldü. Hamlenin, İran'a yönelik olası yeni operasyon öncesi körfez müttefiklerine güvence vermek için yapıldığı belirtiliyor.

YEMEN’DE SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ: TAİZ’DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Yemen’in Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hükümet kaynakları üst düzey bir komutanın hayatını kaybettiğini bildirirken, Aden’e yöneldiği belirtilen Husi İHA’larının hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü açıkladı.

BAE, İSRAİL UÇAKLARININ İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ: KRİZ DERİNLEŞİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ulusal hava yolu El Al’in İsrail vatandaşlarını tahliye etmek için bugün düzenleyeceği seferlerin iznini iptal etti. Gökyüzünü karıştıran Flydubai krizinin ardından iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeler kilitlendi.

MEKSİKA’DA OKULA PALA VE PATLAYICILARLA SALDIRI: MÜDÜR YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Meksika’nın Coahuila eyaletindeki bir ortaokula düzenlenen saldırıda müdür yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırının okulun eski öğrencileri 18 yaşındaki ikiz kardeşlerce gerçekleştirildiği öne sürüldü.

YENİÇAĞ SPOR

TÜRK FUTBOLUNU SARSACAK YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: TORPİL LİSTESİ VE HAKEM ATAMALARI…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen hakem atamaları ve torpil listesi iddialarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı.

FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK FAVORİSİNİ AÇIKLADI: 'HER ŞEYE RAĞMEN...

'Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi sürerken, teknik direktör Fatih Terim’den zirve yarışına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasını beklediği takımı açıkladı.

AHMET ÇAKAR'DAN BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI İÇİN OLAY TAHMİNİNİ AÇIKLADI

UEFA Uluslar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Fransa ve İtalya maçları için yaptığı tahminlerle dikkat çeken Ahmet Çakar, Belçika-Türkiye karşılaşması için de tahminini açıkladı.

GALATASARAY'DA OSİMHEN VE LEMİNA İÇİN BEKLENEN HABER GELDİ

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Mario Lemina için Kasımpaşa karşılaşması öncesi beklenen haber geldi. İki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişme netleşti.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT YAZDI: İLK OLARAK KİMİN KELLESİ VERİLECEK?

Erdoğan henüz kelle vermedi. Bakandan kurul başkanına kadar bütün yetkililer, manipülasyonların 10 aydır farkında olduğu halde, hiçbir adım atılmadığı da ortada. İYİ Parti İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, soruşturmanın sağlıklı yürümesi için Borsa İstanbul’daki görevinden ayrılmış. Denetlenecek dönem, DDK Başkanının aynı zamanda Borsa İstanbul’da görevli olduğu dönem. Bu sebeple DDK Başkanı, aslında kendi sorumlu olduğu döneme dair süreci soruşturacak! Şimdi görevden ayrılınca süreç bağımsız ve tarafsız mı soruşturulmuş olacak? Siz kimi kandırıyorsunuz?” diyor.

Bakalım ilk olarak kimin kellesi verilecek?

Tabii günümüzde kimsenin kellesinin alınması söz konusu değil... Görevden almak, kelle vermek olarak yorumlanıyor...