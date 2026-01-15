ABD Başkanı Donald Trump 2. Beyaz Saray yönetimi döneminde, dünyada devam eden savaşlara verdiği tepkiler, ülkelere yönelik tehditleri ve tartışmalarıyla gündemde. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılması, İran ve Grönland tehditleri Trump yönetiminin dünyaya nasıl baktığını gösteren en dikkat çeken örneklerden oldu.

T24'te yer alan habere göre, Trump’ın 2. Başkanlık dönemindeki ilk yılı geride kalırken, bu olaylar dünya genelinde nasıl algılanıyor? Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) “Trump Çin'i Nasıl Yeniden Büyük Hale Getiriyor ve Bunun Avrupa İçin Anlamı” başlıklı 21 ülkede yapılan anketlere dayanan raporu işte bu soruya yanıt veriyor.

İşte anketin detayları:

Türkiye'de yalnızca yüzde 11'lik kesim ABD'nin bir müttefik olduğunu düşünürken yüzde 42 Washington'ın "gerekli partner" olduğunu düşünüyor. Yüzde 20'lik bir kesim de ABD'yi rakip, hasım olarak görüyor.

ECFR raporuna göre Türkiye'de yüzde 30'luk bir kesim, önümüzdeki 5 senede ABD'yle ilişkilerin güçleneceğini düşünüyor. Neredeyse buna yakın oranda, yüzde 27'lik bir kesim de ilişkilerin zayıflayacağı görüşünde.

YÜZDE 50 TRUMP'I BEĞENİYOR

ECFR anketine katılanların yüzde 21'i, ABD Başkanı Trump'ın bir yıllık görev süresi boyunca "çok iyi iş" çıkardığını düşünürken yüzde 29 da "iyi iş" çıkardığını düşünüyor. Bu, toplamda yüzde 50'lik bir olumlu görüşe tekabül ediyor. Türkiye'deki bu oran, genel ülkeler arasında üçüncü sırada.

TERCİH HALA AMERİKAN BLOĞUNDA

Öte yandan Türkiye'deki yüzde 58, hem Çin hem de ABD'yle iyi ilişkiler kurmanın mümkün olduğunu; yüzde 33 ise bunun imkânsız olduğunu düşünüyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 40'ı yanında yer almak üzere bir gücü seçmek istese Amerikan bloğunu tercih ederken yüzde 35 Çin bloğunu tercih ediyor.

AMERİKALILAR AB'YE GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Buna karşılık Amerikalılar AB’ye dair görüşlerini değiştirmiş değil. ABD’deki vatandaşların yüzde 40’ı AB’yi bir müttefik olarak görüyor. Ayrıca yüzde 49 ile Amerikalıların neredeyse yarısı “Avrupa’nın güvenliği aynı zamanda Amerika’nın güvenliğidir” görüşünü paylaşıyor. Amerikalıların yarıdan fazlası, yüzde 54 ile, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Amerikan güvenliği için tehdit olarak görüyor.