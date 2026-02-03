Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık devi Cushman & Wakefield | TR International, 2026 yılına sektörün dengelerini değiştirecek devasa bir portföy satışıyla giriş yaptı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Alman gayrimenkul yatırım fonu Union Investment Real Estate GmbH mülkiyetinde bulunan Forum Kayseri ve Forum Mersin AVM’leri, toplam 350 milyon Euro bedelle Torunlar GYO tarafından satın alındı.

SEKTÖRDE STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜN İŞARETİ BU DEV İŞLEM

Bugüne kadar kendi geliştirdiği projelerle büyüyen Torunlar GYO, bu hamleyle ilk kez mülkiyeti hazır ve halihazırda gelir üreten varlıkları bünyesine katarak stratejik bir portföy genişlemesine gitti. Cushman & Wakefield | TR International, bu işlemle Türkiye’de doğrudan ve tam mülkiyet devrine konu olan en büyük portföy satışlarından birine imza atarak piyasadaki liderliğini tescilledi.

140 BİN METREKARELİK DEV KAPASİTE

Toplamda 140 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan her iki AVM de şehirlerinin en güçlü ticaret merkezleri arasında yer alıyor. 2007 yılında kapılarını açan Forum Mersin 73.189 metrekare, 2011 yılında açılan Forum Kayseri ise 66.531 metrekare kiralanabilir alan kapasitesiyle yüksek ziyaretçi potansiyelini koruyor.

4 Yılda 8 AVM Cushman & Wakefield | TR International, son 4 yılda Türkiye genelinde toplam 334 bin metrekare büyüklüğe sahip 8 AVM’nin satışına aracılık ederek ticari gayrimenkul pazarındaki ağırlığını artırdı.

Sektör temsilcileri, bu büyük ölçekli işlemin Türkiye’deki nitelikli perakende varlıklarına olan global ve yerel yatırım iştahının canlı kaldığının en somut göstergesi olduğunu belirtiyor.