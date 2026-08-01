Kaynak: DHA

Olay, Sur ilçesinde Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda oldu. Girilmesi yasak olmasına karşın öne sürülene göre biri yüksekten iki çocuk, aynı anda havuza atladı. Kafa kafaya çarpışan iki çocuk yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuklardan biri kaçarken, diğeri için sağlık ekibi çağırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi öğrenilemeyen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.