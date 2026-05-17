Bursa’nın İnegöl ilçesinde pasaja giren 2 çocuk Fenerbahçeliler Derneği’nde korku dolu anlar yaşattı. Çocuklar, derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı.

SANDALYELERİ VE PERDELERİ YAKIP KAÇTILAR

Çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dernekte hasar meydana geldi.





Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.