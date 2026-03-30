Olay, dün öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.A. (28), henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darbetmeye başladı. A.A. eşi E.A. (26), araya girip, kendisine engel olmak isteyince bıçakladı.

2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ KATLETTİ

2 çocuk annesi E.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A.’nın işlemleri sürüyor.

Öte yandan Kadıncinayetlerinidurduracağız.net'in verilerine göre Şubat ayında 23 kadın öldürüldü. 29 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar sık sık yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkül etmesi için caydırıcı cezalar verilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.