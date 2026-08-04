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Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında dikkat çeken bir keşif daha tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2 bin yıllık, yaklaşık 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen havuzun, Tralleis Antik Kenti'nin en önemli yapılarından biri olan Hamam Gymnasium kompleksinde yer aldığı belirtildi.

37 METRE UZUNLUĞUNDA, 300 KİŞİLİK ANTİK HAVUZ

Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium (soğukluk) bölümünde bulunan antik havuz, 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde inşa edildi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip olduğu değerlendirilen havuzun, 2 bin yıl önce gymnasiumda eğitim gören gençler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

BAKAN ERSOY'DAN "GELECEĞE MİRAS" MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tarihi mirası koruma kararlılığını vurguladı.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Tralleis Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında önemli bir çalışmayı daha tamamladık. 2 bin yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak gün yüzüne çıkardık. Medeniyetimizin izlerini bilimsel çalışmalarla koruyacak, geçmişin mirasını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

2022'DE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Tralleis Antik Kenti'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde, Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

Yaklaşık 40 bin metrekarelik Hamam Gymnasium kompleksi içerisinde yer alan frigidarium bölümünde 2022 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, Geleceğe Miras Projesi kapsamında tamamlanarak antik havuz yeniden gün yüzüne çıkarıldı.