Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali devam ediyor. Festival etkinlikleri çerçevesinde, Roma dönemine ait 2 bin 90 yıllık tarihi Pompeiopolis Antik Kenti’nde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar ve aileleri, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da şenliğe katılarak çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenlikte konuşan Başkan Arslan, bu özel günün taşıdığı manevi öneme vurgu yaparak, "Taşköprü Belediyesi olarak 36’ıncısını düzenlediğimiz Sarımsak Festivalimizin programının dahilinde gençlerimiz, çocuklar ve profesyonel uçurtma severler ve vatandaşlarla bir aradayız. Festivali daha renkli, daha eğlenceli hale getirmek açısında da önemli buluyoruz. Bir de bu şehrin, bu kentin ne kadar önemli olduğunu, Taşköprü’nün, Pompeiopolis’in, Paflagonya’nın ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak için buradayız" dedi.

Çocuklar için bisiklet gezisi düzenlediklerini ifade eden Başkan Arslan, "150’nin üzerinde yavrularımız o programa katıldılar. Çok güzel bir görüntü oldu. Onları küçük ödüllerle ödüllendirdik. Şimdi de gençlere, çocuklara uçurtmalar dağıtarak eğlenmelerini, tatili mutlu bir şekilde geçirmeleri noktasında da bir çalışma yapmış oluyoruz. Çünkü her şey çocuklar için. Onların mutluluğu, ailelerin mutluğu ve dolayısıyla bizlerin mutluluğu oluyor" diye konuştu.

Şenliğe katılan Mehmet Özsoy da, "Burada uçurtma uçuruyorum, çok mutluyum. Hep burada uçurtma uçurmak benim hayalimdi, şimdi bende uçuruyorum" dedi.

Zeynep Çelik ise, "Sinop’un Boyabat ilçesinden gezmeye geldim. Güzel hissediyorum. Şimdi uçurtma aldık, uçuracağız. Daha önce uçurtma uçurmamıştım, ilk defa deneyimleyeceğim. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.





POMPEİOPOLİS FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI

Öte yandan, Taşköprü ilçesinde Pompeiopolis Antik Kenti’nde 25 yıldır sürdürülen kazılardan çıkartılan eserler ve çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar da vatandaşlar için sergilendi. Sergide, antik kentte gün yüzüne çıkarılan eserlerin yanı sıra kazı ekibinin sahadaki çalışmalarını yansıtan çok sayıda fotoğraf yer aldı. Serginin açılışını Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile davetliler yaptı. Sergiyi gezen davetliler, kentin geçmişine ışık tutan eserler ve kazı sürecinin farklı aşamalarını inceledi. Kazı başkanı Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.





70 ÇOCUK İÇİN SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

Festival etkinlikleri çerçevesinde Taşköprü Belediyesi sünnet ettirilen 70 çocuk için şölen gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar, Taşköprü Belediyesi önünden ailelerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Sünnet kıyafetleriyle şölen alanına gelen çocuklar, Taşköprü Belediyesi tarafından kurulan oyun alanlarında oynayarak keyifli vakit geçirdi. Sünnet şölenine Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı. Şölene sünnet olan çocuklara Kaymakam Demirbağ, Başkan Arslan ve ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi.

Şölende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sünnet olmanın çocuklar için önemli bir an olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz de yerel yönetim olarak sünnet programını önemsiyoruz. Bu konuda başlattığımız süreci değerli iş adamımız Sadık Kaya’nın destekleriyle devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de en güzel biçimde sünnetle ilgili ailelere katkıları sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.