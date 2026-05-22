Adana'da geçtiğimiz 2023 yılında merkez Seyhan ilçesinde avukat Nazan Akça, o dönem 9 yaşında olan kızı Dilda Ece’yi 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan özel Altıneller Okulları’na kaydettirdi. İddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen veliye 15 bin liralık fatura çıkartıldı. Kitapları başka yerden alamadı Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen veli, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddedilerek, "Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var" denildi.

VELİLER VE ÖĞRETMENLER TANIK OLDU

Avukat Nazan Akça, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca kitapların 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu görüp, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı. Dava kabul edildi, yargılama süreci başladı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame de Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şu anda okuldan ayrıldığı öğrenilen dönemin kurum müdürü E.G. (46) hakkında 2024 yılında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava sürerken okuldan ayrılan öğretmenler başta olmak üzere velilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi tanık olarak dinlenildi. Aralarında eski öğretmenlerin de bulunduğu tanıklar, ifadelerinde özel okulun velileri anlaşmalı kırtasiyeye yönlendirdiğini, anlaşmalı kırtasiyeden anlaşmalı kitapların alınmadığı takdirde öğrencilerin sınava giremeyeceğini beyan ettiklerini söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Dönemin kurum müdürü E.G. ise savunmasında iddiaları reddederek, "Kitapların belirtilen kırtasiyeden alınmasına yönelik herhangi bir yönlendirme yapmadık. Okul yönetiminin de yönlendirmesi olmadı. Zümre öğretmenler toplantısında da belirtilen kırtasiyeden kitap alınması konusunda bir tavsiye çıkmamıştır. Veliler istedikleri kitapları istedikleri yerden temin edebilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık ve mağdurların dinlenmesinin ardından Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken davanın gerekçeli kararında ise, "Sanık E.G., her ne kadar görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini inkarla suçsuzluğunu savunsa da açıklanan nedenler tüm dosya kapsamıyla sabit olup sanığın suç ve cezadan kurtarmaya yönelik savunma ve beyanlarına itibar edilmeyerek cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği yolunda vicdani kanaat oluşmakla hüküm kurulmuştur" denildi.

'FAHİŞ FİYATLA ÜRÜN SATAMAYACAKLAR'

Karar istinafa taşınırken Avukat Nazan Akça, açıklamalarda bulundu. Yargılama sürecinde öğretmenlerin, velilerin dinlendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma raporunun esas alındığını belirten Akça, mahkemenin eğitim ve öğrenim hakkının engellendiğine hükmettiğini söyledi. Kitap almayan öğrencilere şifre verilmemesi ve derslere alınmaması gibi uygulamaların anayasal eğitim hakkını ihlal ettiğini ifade eden Akça, özel okulların da devlet okullarıyla paralel şekilde eğitim öğretim vermek zorunda olduğunu, aksi durumun "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğuna karar verildiğini dile getirdi.

Mahkemenin kararını çok önemli olduğunu ifade eden Avukat Nazan Akça, "Türkiye’de hakimler var dedirten çok güzel bir karar. Dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda suçun unsurlarının oluştuğunun değerlendirildi ve özel okul müdürüne 5 ay hapis cezası verildi" ifadelerini kullandı. "Bu karar emsal niteliğinde" Kararın emsal niteliğinde olduğunu vurgulayan Akça, hiçbir özel okulun artık velilere fahiş fiyatlarla ürün satamayacağını ifade etti.

Kamu davasının açılmasıyla birlikte velilerin kitap listelerini okullardan rahatlıkla alabildiğini belirten Nazan Akça, "Bu kamu davasının açılmasıyla birlikte artık veliler kitap listelerini okullardan çok rahat şekilde alabiliyor. Daha önce ise kitaplar kapalı kutular içerisinde satılıyor, hangi kitabın hangi yayınevine ait olduğu dahi bilinmiyordu. Kırtasiyeler yayınevi bilgisini vermiyor, yayınevleriyle iletişime geçtiğimizde ise ‘okulla anlaşmamız var, velilere bilgi veremeyiz’ şeklinde yanıt alıyorduk. Ancak bu süreçle birlikte bunun önüne geçildi" dedi.