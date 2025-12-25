Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477’nci Sokak’taki Gülbahar Apartmanı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E. polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.