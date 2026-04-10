Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini paylaştı.

Aralık ve Ocak ayında düşüş yaşayan sanayi üretim endeksi Şubat ayında artışa geçti. Sanayi üretimi yüzde 2,2 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.