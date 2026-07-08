İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından işlem gören, mayıs ayında da cezaevinden tahliye edilen şüpheliyi takibe aldı.

2 ay önce cezaevinden çıktı, yine tutuklandı... Gizli bölmeden 25 kilo uyuşturucu çıktı - Resim : 1

Uzun süreli teknik ve fiziki takipte şüphelinin, dikkat çekmemek amacıyla çiftçi gibi davranarak kullandığı traktörün römorkunda bulunan gizli bölmede uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

2 ay önce cezaevinden çıktı, yine tutuklandı... Gizli bölmeden 25 kilo uyuşturucu çıktı - Resim : 2

Narkotik ekipleri tarafından durdurulan traktörde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, römorkun alt kısmındaki özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 43 parça halinde toplam 25 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

2 ay önce cezaevinden çıktı, yine tutuklandı... Gizli bölmeden 25 kilo uyuşturucu çıktı - Resim : 3

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ay önce cezaevinden çıktı, yine tutuklandı... Gizli bölmeden 25 kilo uyuşturucu çıktı - Resim : 4

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