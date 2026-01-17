Feci olay Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir oto tamir dükkanında yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerine giden esnaf, komşu oto tamir dükkanın kepenginin tam kapalı olmadığını fark edip içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Dükkanda bakım ustası olarak çalışan Oğuzhan Bölükbaşı ile arkadaşı Sami Güzel'i ölü bulan esnaf hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elektrik akımına kapıldıkları düşünülüyor

Bölükbaşı ile Güzel'in elektrik akımına kapıldıkları için hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Talihsiz 2 arkadaşın cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin anlaşılabilmesi için otopsiye gönderildi.

Oğuzhan Bölükbaşı'nın, arkadaşı Sami Güzel'in otomobilini tamir etmek için dün saat 21.00 sıralarında Güzel ile birlikte dükkana girdikleri ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.