Türkiye'de zam tufanı devam ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında akaryakıt, sigara ve içkilerde uygulanan ÖTV tutarları, TÜİK’in açıkladığı yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncelleniyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve içkilerde yüzde 7,95 olarak uygulanacak.

Uygulanan yeni tarifeye göre alkol gruplarına da zam gelmeye başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni ÖTV oranıyla birlikte Tuborg bira grubuna ve Yeni Rakı'yı da elinde tutan Mey Diageo grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın yayımladığı zamlı listeye göre Tuborg bira grubunda 50 cl depozitolu şişe fiyatı 107 liraya çıktı.

35 CL'lik Yeni Rakı fiyatı ise 750 lira oldu.

Dündar’ın X’te duyurduğu zamlı fiyat listesi şöyle: