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Filmin çekimlerinin tamamlandığı haberi, oyuncu Erdal Özyağcılar'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Haziran ayının başında başlayan ve yaklaşık bir ay süren set çalışmaları böylece resmen noktalandı.

İlk filmde olduğu gibi yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan otururken, senaryo yine Gülse Birsel'in imzasını taşıyor. Devam filminde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh yeniden aynı projede buluşuyor.

2017 yılında vizyona giren Aile Arasında, yaklaşık 3,5 milyon seyirciye ulaşarak yılın en çok izlenen yerli filmleri arasında yer almıştı. Yeni film de ilk yapımın mizahi atmosferini koruyarak aile ilişkileri ve kuşak çatışmalarını eğlenceli bir hikâyeyle izleyiciye sunacak.

Oyuncu kadrosunda Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu ve Ünal Yeter yeniden yer alırken, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Yavuz Günal, Kadir Çermik ve Erdal Cindoruk da serinin yeni filmiyle ekibe katılan isimler arasında bulunuyor.

Paylaşılan resmî bilgilere göre hikâye, Zeynep ile Emirhan'ın evliliğinin ardından gelişen olayları konu alıyor. Ailelerin hayatı normale dönmeye başlarken beklenmedik gelişmeler, karakterleri yeni maceraların ve komik çatışmaların içine sürüklüyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2 Aile Arasında, çekim sürecinde paylaşılan kamera arkası görüntüleriyle de dikkat çekmişti. Sevilen komedi serisinin yeni halkası, 4 Aralık 2026'da vizyona girecek.