2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti

Açılış, tarih meraklıları ve araştırmacılar için büyük bir heyecan yarattı.

Boğaziçi'nin eşsiz manzarasına hakim Beylerbeyi Sarayı, bu yeni bölümün eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin turizm ve kültürel miras potansiyeline önemli bir katkı sunmaya devam ediyor. Saray, haftanın belirli günlerinde rehberli eşlikli turlarla ziyaret edilebilecek.