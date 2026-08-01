Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat 2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti

2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti

2. Abdülhamit'in 108 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı.

Kaynak: Haber Merkezi
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2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti - Resim: 1

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamit, yaşamının son yıllarını geçirdiği ve 108 yıl önce hayatını kaybettiği İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası ziyaretçilere açıldı. Padişahın son nefesini verdiği, tarihi kaynaklarda Hazine-i Hassa Odası olarak geçen özel mekan, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

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2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti - Resim: 2

Kapsamlı restorasyon sürecinde, odanın özgün mimari dokusu ve döneme ait eşyaları büyük bir özenle korundu.

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2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti - Resim: 3

II. Abdülhamit'in sürgün yıllarının ardından getirildiği ve gözlerini hayata yumduğu bu tarihi mekan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ışık tutan pek çok detayı barındırıyor.

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2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti - Resim: 4

Ziyaretçiler, padişahın günlük yaşamına dair izleri yakından inceleme ve dönemin atmosferini birebir deneyimleme fırsatı bulacaklar.

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2. Abdülhamit'in odası ziyarete açıldı: Son günlerini geçirmişti - Resim: 5

Açılış, tarih meraklıları ve araştırmacılar için büyük bir heyecan yarattı.

Boğaziçi'nin eşsiz manzarasına hakim Beylerbeyi Sarayı, bu yeni bölümün eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin turizm ve kültürel miras potansiyeline önemli bir katkı sunmaya devam ediyor. Saray, haftanın belirli günlerinde rehberli eşlikli turlarla ziyaret edilebilecek.

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