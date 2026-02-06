Kişinev Mahkemesi, mali darboğazdan çıkamayan Air Moldova'nın resmen iflasına ve tasfiyesine karar verdi. 2023 yılından bu yana ciddi finansal sorunlarla boğuşan havayolu şirketinin yeniden yapılandırma çabaları sonuçsuz kaldı.

AirTürk Haber'de yer alan bilgilere göre; iİflas kararı doğrultusunda şirketin tüm varlıkları satışa çıkarılacak. Şirketin toplam borcunun 115 milyon euronun üzerinde olduğu tespit edildi.

​Satılmış ancak uçuş gerçekleştirilememiş yaklaşık 75 bin bilet bulunuyor. Tasfiye sürecinden elde edilecek gelirin, alacaklıların yanı sıra uçuşları iptal edilen yolcuların mağduriyetini gidermek için kullanılması hedefleniyor.

1993 yılında kurulan Air Moldova’nın iflas etmesi bölgede şok etkisi yarattı.