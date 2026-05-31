Adaylık sürecinde Batı Almanya ve İspanya’yı geride bırakan İngiltere, sekizinci Dünya Kupası’nın organizasyon hakkını elde etti.

1966 İngiltere Dünya Kupası’nda toplam 16 ülke mücadele etti. Turnuvada Avrupa’dan 10, Güney Amerika’dan 4, Asya ve Kuzey Amerika’dan ise birer takım yer aldı.

Avrupa kıtasını Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, SSCB, İspanya ve İsviçre temsil ederken; Güney Amerika’dan Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay sahaya çıktı. Asya’dan Kuzey Kore, Kuzey Amerika’dan ise Meksika organizasyonda mücadele etti.

İNGİLTERE'NİN TARTIŞMALI ŞAMPİYONLUĞU

İngiltere'de ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nda seyircisi önünde zafere ulaşan ev sahibi takımın şampiyonluğu, finalde Geoff Hurst'ün attığı gol nedeniyle uzun süre tartışıldı.

Londra'da 30 Temmuz 1966'da yaklaşık 97 bin seyirci önünde oynanan finalde İngiltere, uzatmada Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştı.

Batı Almanya 12. dakikada Helmut Haller'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 18. dakikada Hurst ile skora denge getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Ev sahibi ülke, 78. dakikada Martin Peters ile öne geçse de normal süre, 89. dakikada Wolfgang Weber'in golüyle 2-2 sonuçlandı. İngiltere, Hurst ile 101. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalarken topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 120. dakikada tekrar sahneye çıkan Hurst, maçın skorunu belirledi ve İngiltere, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Hurst, attığı 3 golle final maçında "hat-trick" yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

CARBAJAL TARİHE GEÇTİ

Meksika'nın efsane kalecilerinden Antonio Carbajal, 5 kez Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele eden ilk oyuncu oldu.

Carbajal, 1950, 1954, 1958 ve 1962'den sonra İngiltere 1966'da da takımının kalesini koruyarak Dünya Kupası tarihine geçti. Meksikalı kaleci, 37 yaşındayken takımının formasını Uruguay ile grupta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada son kez giydi.

GOL KRALI EUSEBİO

İngiltere'deki turnuvanın gol kralı, Portekiz'den Eusebio oldu.

Rakip fileleri 9 kez havalandıran Eusebio'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada Batı Almanya'dan Helmut Haller 6 golle ikinci, SSCB'den Valeriy Porkuyan, İngiltere'den Geoff Hurst, Macaristan'dan Ferenc Bene ve Almanya'dan Franz Beckenbauer, dörder golle üçüncü sırayı aldı.

32 MAÇTA 89 GOL ATILDI

İngiltere 1966'da yapılan 32 maçta 89 gol atıldı.

Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 17 golle Portekiz ve 15 golle Batı Almanya oldu.