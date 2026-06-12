1930 yılında bir gecede köyü terk ettiler: İzleri hala bulunamadı

Joe LaBelle isimli bir kürk avcısının, daha önce ziyaret ettiği küçük bir Inuit köyüne uğradığında köyde hiç kimseyi bulamadığı öne sürüldü. Hikayeye göre evler boştu, bazı yiyecekler ve günlük eşyalar olduğu yerde duruyordu ancak köy sakinlerinden hiçbir iz yoktu.

Bu durum, köy halkının aniden ortadan kaybolduğu yönündeki iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.