Kürk avcısının anlattıkları yıllardır tartışılıyor. Anlatılanlara göre olay, Kasım 1930'da Kanada'nın kuzeyindeki Anjikuni Gölü yakınlarında yaşandı.
1930 yılında bir gecede köyü terk ettiler: İzleri hala bulunamadı
Kanada'nın kuzeyindeki Anjikuni Köyü, yıllardır dünyanın en gizemli kayıp yerleşim hikayeleri arasında gösteriliyor. İddiaya göre 1930 yılında köye uğrayan bir kürk avcısı, daha önce insanların yaşadığı yerleşimi tamamen boş buldu. İzleri hala bulunamadı...Kaynak: Haber Merkezi
Joe LaBelle isimli bir kürk avcısının, daha önce ziyaret ettiği küçük bir Inuit köyüne uğradığında köyde hiç kimseyi bulamadığı öne sürüldü. Hikayeye göre evler boştu, bazı yiyecekler ve günlük eşyalar olduğu yerde duruyordu ancak köy sakinlerinden hiçbir iz yoktu.
Bu durum, köy halkının aniden ortadan kaybolduğu yönündeki iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
EFSANEYE ÜRKÜTÜCÜ DETAYLAR EKLENDİ
Anjikuni Köyü hikâyesi yıllar içerisinde farklı yayınlarda daha da gizemli bir hale getirildi.
Bazı anlatımlarda köydeki mezarların açıldığı, kızak köpeklerinin bağlı halde donarak öldüğü ve kayıkların kıyıda terk edildiği öne sürüldü. Bu detaylar, olayın sıradan bir göç hikâyesi olmadığı yönündeki söylentileri güçlendirdi.
Ancak araştırmacılar, bu ayrıntıların önemli bir bölümünün ilk anlatımlarda yer almadığını ve zamanla şehir efsanesine eklenmiş olabileceğini belirtiyor.
OLAYI DOĞRULAYAN GÜÇLÜ KANIT BULUNAMADI
Anjikuni Köyü'nün gizemini tartışmalı hale getiren en önemli unsur ise olayın doğruluğunu destekleyen somut kanıtların bulunmaması oldu.
Daha sonraki incelemelerde Joe LaBelle isimli kişinin gerçekten yaşadığı belirtilse de, hikâyede anlatıldığı şekilde bölgede bulunduğunu doğrulayan güçlü kayıtların olmadığı ifade edildi.
Ayrıca olayla ilişkilendirilen bazı fotoğrafların da Anjikuni Köyü'ne ait olmadığı ve farklı arşivlerden alınan görüntüler olduğu ortaya çıktı.
YETKİLİLER ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR
Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin değerlendirmelerinde de hikâyedeki bazı detayların tutarsız olduğu belirtildi.
Uzmanlar, anlatıda yer alan coğrafi bilgiler ve mevsim koşullarına ilişkin bazı çelişkilerin, yüzlerce kişinin bir anda ortadan kaybolduğu iddiasını zayıflattığını ifade ediyor.
Bu nedenle Anjikuni Köyü, günümüzde birçok araştırmacı tarafından gerçek bir toplu kaybolma vakasından ziyade, yıllar içinde büyüyen ve kulaktan kulağa yayılan bir şehir efsanesi olarak değerlendiriliyor.
GİZEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Gerçek olup olmadığı kesin olarak kanıtlanamasa da Anjikuni Köyü hikâyesi, dünyanın en çok konuşulan kayıp yerleşim efsanelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Aradan geçen onlarca yıla rağmen köyün gerçekten boşaltılıp boşaltılmadığı ve anlatılan olayların ne kadarının gerçek olduğu hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.