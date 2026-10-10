Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Koç Topluluğu’nun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar sergisi, İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye’nin sanayileşme tarihini arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları ve o yıllara ait ürünler üzerinden ele alan sergi, ticaretten sanayiye, yerli üretimden ihracata uzanan uzun soluklu dönüşümü gündelik yaşamda kullanılan nesneler aracılığıyla gözler önüne seriyor.

1926’DAN 2026’YA UZANAN TARİHSEL YOLCULUK

Serginin tarihsel anlatısı, Vehbi Koç’un babasından devraldığı firmayı Ankara Ticaret Odası’na kaydettirdiği 1926 yılından başlıyor ve 2026 yılına kadar uzanıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki mütevazı ticari girişimlerden büyük sanayi yatırımlarına giden süreçte, Türkiye’de özel sektör eliyle sanayileşmenin hız kazandığı 1950’li yıllar ve sonrasında yaşanan köklü dönüşüme özel olarak odaklanılıyor.

O dönemde ithalat ve montaj faaliyetleriyle başlayan yatırımlar, ilerleyen yıllarda tasarım, mühendislik, araştırma-geliştirme ve teknoloji üretme yetkinlikleriyle genişledi. Türkiye’de üretilen ürünler zamanla uluslararası pazarlara ulaşarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Serginin tarihsel anlatısı, Vehbi Koç’un babasından devraldığı firmayı Ankara Ticaret Odası’na kaydettirdiği 1926 yılından başlıyor ve 2026 yılına kadar uzanıyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki mütevazı ticari girişimlerden büyük sanayi yatırımlarına giden süreçte, Türkiye’de özel sektör eliyle sanayileşmenin hız kazandığı 1950’li yıllar ve sonrasında yaşanan köklü dönüşüme özel olarak odaklanılıyor.

O dönemde ithalat ve montaj faaliyetleriyle başlayan yatırımlar, ilerleyen yıllarda tasarım, mühendislik, araştırma-geliştirme ve teknoloji üretme yetkinlikleriyle genişledi.

Türkiye’de üretilen ürünler zamanla uluslararası pazarlara ulaşarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Sergide General Electric iş birliğiyle kurulan ampul fabrikasının ardından Türk DemirDöküm, Arçelik ve Otosan gibi dev yatırımlarla büyüyen sanayi süreci, arşiv belgeleri, tarihi fotoğraflar ve o dönemin orijinal ürünleriyle aktarılıyor.

Ziyaretçiler, üretim tesislerinin yanı sıra mühendislik bilgisinin nasıl biriktiğini, teknik uzmanlığın nasıl geliştiğini, yan sanayi, bayi ve servis ağlarının nasıl yaygınlaştığını da adım adım görme imkânı buluyor. Arçelik’in ilk beyaz eşya modelleri, Otosan’ın erken dönem otomobil parçaları ve DemirDöküm’ün ısıtma sistemleri serginin en dikkat çeken objeleri arasında yer alıyor.

Serginin bir diğer önemli odağını Türkiye’de üretim anlayışının zaman içindeki evrimi oluşturuyor. Başlangıçta ithalata dayalı ve montaj ağırlıklı ilerleyen sanayi yatırımları, yıllar içinde özgün tasarım, ileri mühendislik ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle güçlendi. Bu dönüşüm sayesinde yerli markalar yalnızca iç pazarda değil, dünya pazarlarında da rekabet edebilir hale geldi. Yerli Sanayi, Uluslararası İtibar başlığı altında üretimin yalnızca ekonomik büyüklükten ibaret olmadığına dikkat çekilirken, kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik gibi unsurların da uluslararası itibarın temel taşları olduğu vurgulanıyor.



Sergide Koç Topluluğu’nun sanayi faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür ve bilim alanlarındaki çalışmalarına da geniş yer ayrılıyor. Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen eğitim kurumları, sağlık yatırımları, kültür-sanat projeleri ve bilimsel araştırmalara verilen destekler, topluluğun ekonomik gücünü toplumsal faydaya dönüştürme anlayışını ortaya koyuyor.