Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu başladı.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh’un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde yapılan yarışın startı, AA Genel Müdürlüğü'nden verildi.

TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanan koşunun başlangıç noktasında Ankara Valisi Vasip Şahin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve AA Spor Kulübü Başkanı Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Siret Albayrak, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Keskin ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk yer aldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, konuşmasında "Anadolu Ajansımız 1920 yılından bu yana haber peşinde koşuyor. Bugün Ankaramızda hep birlikte 10 kilometrelik 1920 Koşusu'nu yapacağız. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın, spor kazansın, hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Vali Şahin ise "Değerli sporcular ve sporseverler hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün yüz akımız, dünya markamız Anadolu Ajansımızın 106. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tertip edilen bu güzel yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. Ben Sayın Genel Müdürümüz ve ekibini bu güzel yarışmayı tertipledikleri için hem tebrik ediyorum hem kendilerine teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı başarılar, sağlıklı günleri diliyorum." diye konuştu.

Yarışın başlangıç tabancasını, Ankara Valisi Şahin ve AASK Başkanı Karagöz ateşledi. Startın ardından protokolden Serdar Karagöz, Zahid Sobacı, Yusuf Özhan, Oğuz Enis Peru ve Barış Göktürk de yarışa başladı.

Yarışta genel klasman, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş olmak üzere 9 farklı kategoride, 1188 sporcu mücadele ediyor.

Katılımcılar, 10 kilometrelik parkur boyunca Anıtkabir çevresini turlayacak. Yarış, başlangıç noktası olan AA Genel Müdürlüğü'nde sona erecek.