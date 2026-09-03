Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü hizasında motoru bozulan 12 metre uzunluğundaki tekne kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Kaptan, yaşanan teknik aksaklığı vakit kaybetmeksizin Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) iletti.
Bildirimin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler tarafından yedeklenen teknede yer alan 2 kişi, Çanakkale Sütlüce mevkisine ulaştırılarak emniyet altına alındı.