ÇİPLİ KİMLİKTEKİ PARMAK İZİ KATİLİ ELE VERDİ

İstanbul’da 2006 yılında iş adamı Yunis Doğan’ın domuz bağıyla bağlanıp yakıldığı, sekreteri Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle katledildiği vahşette 19 yıl sonra adaletin kapısı aralandı. Yıllarca faili meçhul kalan dosya, şüphelilerden Rüstem Şahinduran’ın 2024 yılında çipli kimlik kartı çıkartmak için emniyete verdiği parmak iziyle çözüldü.

BANTTAKİ İZ VE HTS KAYITLARI DOSYAYI ÇÖZDÜ

Olay tarihinde tespit edilemeyen deliller, günümüz teknolojisiyle yeniden incelendi. Yunis Doğan’ın bağlandığı bant üzerindeki parmak izi, Rüstem Şahinduran’ın yeni kimlik verileriyle eşleşti. İncelemeyi derinleştiren polis, şüphelinin olay günü bölgedeki HTS kayıtlarını ve diğer şüpheliler Cavit Garip ile Mohsen Fıyoj ile olan yoğun iletişim trafiğini ortaya çıkardı.

VAHŞETİ İTİRAF ETTİ: TEHDİTLE YARDIM ETTİM

Gözaltına alınan Şahinduran, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederek, kurbanın bağlanmasına tehdit altında yardım ettiğini öne sürdü. Diğer şüphelilerin kurbanları darp edip bıçakladığını anlatan Şahinduran, "Kimseye dersen ölürsün dediler, korktum" diyerek yıllar süren sessizliğini bozdu. Diğer iki şüpheli suçlamaları reddetse de 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Hacer Eginay’ı “canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yunis Doğan’ı ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 19 yıllık karanlık dosyada son sözü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek.