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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, akşam saatlerinde Bartın-Arıt yolu üzerindeki Okçular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arıt yönünden Bartın istikametine seyir halinde olan C.Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Emirhan Güler'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Emirhan Güler'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü C.Ö. gözaltına alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden Emirhan Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bartın'da yaşanan kaza, bir kez daha motosiklet sürücülerinin ve diğer araçların trafikte dikkatli olması gerektiğini gözler önüne serdi.