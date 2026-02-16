19 Şubat 2026 Perşembe günü, gökyüzü gözlemcileri için yılın en estetik olaylarından birine ev sahipliği yapacak. Aylardır Güneş'in parlak ışığında kaybolan Merkür, "En Büyük Doğu Uzanımı"na ulaşarak en görünür konumuna gelecek. Aynı akşam, Satürn ve hilal halindeki Ay da batı ufkunda kozmik bir yakınlaşma yaşayacak.

SADECE 45 DAKİKALIK FIRSAT

Merkür'ün Güneş'ten açısal olarak en uzak noktada olduğu bu özel an, gezegeni çıplak gözle görmek için yılın en iyi zamanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Merkür'ü gözlemleyebilmek için Güneş battıktan hemen sonraki 30 ila 45 dakikalık sürenin kritik olduğunu belirtiyor. Bu sürenin ardından gezegen ufuk çizgisinin altına inecek.

AY VE SATÜRN'ÜN DANSI

Merkür'ün ufukta kaybolmasının ardından, gökyüzünün biraz daha üst kısmında Ay ve Satürn ikilisi sahne alacak. Zarif bir hilal şeklindeki Ay, halkalı gezegen Satürn ile yakınlaşarak görsel bir şölen oluşturacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK

Bu göksel olaylar, Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Batı ufkunda yaşanacak bu buluşma için açık ve bulutsuz bir hava yeterli olacak.