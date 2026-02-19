ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KOMİSYON RAPORUNA SERT TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Bu raporu satır satır inceledim. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarmış olduğu ilk, milli üniter laik devleti ortadan kaldırma ile ilgili resmi rapor. " dedi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE...

CHP lideri Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerine destek için Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ERDOĞAN, APO'YU ÇIKARMAK İÇİN SUÇ ORTAĞI ARAMASIN, YETKİSİ VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Çözüm sürecine ilişkin "Türkiye'ye bir faydası olmayacaktır" diyen Dervişoğlu, "Erdoğan'ın yetkisi var, kendine suç ortağı aramasın" dedi.

TANGÖZE, DALKILIÇ VE HACIOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

YENİÇAĞ MERCEK - SÜLEYMAN ÇAY

NEYMİŞ BU 90 BİN TL EMEKLİ PROMOSYONU: GERÇEĞİ İLE YENİÇAĞ'DA

Haberlerde ilk gördüğümde ‘gerçekten de emekliye 90 bin TL promosyon veriliyor mu?’ diye bir siteye tıkladım. Ancak gördüğüm manzarada aslında gerçeğin 90 bin TL değil, bir yalan olduğunu gördüm. Peki bu 90 bin TL promosyon haberi ne? Gerçeği ile Yeniçağ’da

RAMAZAN’DA ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR: TEK BELİRLEYİCİ FİYAT DEĞİL

Ramazan’ın gelişi ile birlikte vatandaşların alışveriş tercihlerinde değişiklik olduğu öğrenildi. Yapılan bir araştırma internetten alışveriş yapanların tercihlerinin değişmesindeki tek etkenin fiyatlar olmadığını ortaya koydu.

POLONYA’DAN VATANDAŞLARINA “İRAN’I ACİL TERK EDİN” UYARISI: BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇIKIŞLAR İMKANSIZ HALE GELEBİLİR

ABD’nin İran’a saldırma ihtimali gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir uyarı geldi. Polonya Başbakanı Tusk, vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri için uyarı yaparken çatışmaların başlaması durumunda tahliye garantisi vermeyeceklerini söyledi.

PRENS ANDREW GÖZALTINA ALINDI

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi ve kraliyet unvanlarından feragat eden Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı. "Kamu görevini kötüye kullanmak" suçundan gözaltına alınan eski prensin adı Epstein belgelerinde geçiyordu.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SEPP PIONTEK HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

BringBack2016: TikTok'ta 2016 yılına duyulan özlemi anlatan nostalji akımı bugün zirvede. "Dijital masumiyetin son yılı" temalı videolar milyonlarca izleniyor.

SEO 2.0 ve "Sessiz Tüketim"

Videoların %90'ının sesi kapalı izlendiği bir döneme girdik. Altyazı tasarımı artık videonun kendisinden daha önemli bir "sanat dalı" olarak görülüyor.

TV/ Oyuncu Dünyası: Uraz Kaygılaroğlu – Devlet Bahçeli telefonu ve “Yeraltı” sahnesi sosyal medyada konuşuldu.