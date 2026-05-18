19 Mayıs Coşkusu Türkiye’yi Sarıyor: Konserler ve Gençlik Festivalleri hazır

Karşıyaka'da 19 Mayıs Coşkusu ve Gençlik Festivali

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok kapsamlı bir 'Karşıyaka Gençlik Festivali' ile kutluyor. 15 Mayıs'ta Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda başlayan ve 19 Mayıs akşamına kadar sürecek olan festival, İzmirlilere kültür, sanat ve sporla dolu bir program sunuyor.

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı Etkinlikleri: Alan boyunca 5 gün süren festivalde; konserler, DJ performansları, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, festival çarşısı ve gençlik ödülleri yer alıyor.

Dans Şampiyonası ve Gösteriler: Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Latin Dansları Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da gerçekleşiyor. Ayrıca 'Kareler' adı verilen hip-hop ve breakdans buluşmasıyla görsel bir şölen sunuluyor.

19 Mayıs Kortej Yürüyüşü: 19 Mayıs Salı günü saat 19.45'te Karşıyaka Belediyesi önünden başlayıp Karşıyaka Çarşısı'na kadar sürecek dev bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.