19 Mayıs Coşkusu Türkiye’yi Sarıyor: Konserler ve Gençlik Festivalleri hazır

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, 2026 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında dev organizasyonlar ve ücretsiz konserlerle yaşanıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyeleri birbirinden zengin içerikli programlar hazırladı.

İstanbul'da Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti Gençlik Festivali: Gün boyu sürecek spor parkurları ve sahne performansları yapılacak.

14.00 – Jonglör Gösterileri ve Kortej Yürüyüşü | Gösteri

14.30 – İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu | Dans Gösterisi

15.15 – M Lisa | Canlı Müzik

İBB Maltepe Etkinlik Alanı 19 Mayıs Gençlik Konserleri:

19 Mayıs'ta İstanbul'un en büyük bayram kutlaması için gençleri dev bir sahnede buluşturuyor.

17.00 – Kapı Açılışı ve DJ Performansı

18.00 – Baran Mengüç

19.15 – Bedük

21.00 – Zeynep Bastık

İBB İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi Etkinlikleri:

Sahil havasında festival atmosferi yaşatıyor.

17.00 – Twio | Canlı Müzik

17.30 – Swing Dans Gösterisi | Dans Gösterisi

18.00 – Derin Yeğin & Umut İçigen Duo | Canlı Müzik

18.30 – Lindy Hop Dans Gösterisi | Dans Gösterisi

19.00 – Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu | Canlı Müzik

İBB Şehir Hatları Adalar – Kadıköy – Kabataş Vapuru Etkinliği:

İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde, denizin ve çok sesli müziğin iç içe geçtiği keyifli anlara sahne oluyor.

16.20 – İTÜ Acapella | Canlı Müzik

Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri:

Gençliğin enerjisini müzikle buluşturarak Milli Egemenlik Parkı'nda bayram coşkusunu zirveye taşıyor.

20.00 – Eypio | Canlı Müzik

Küçükçekmece Belediyesi 19 Mayıs Kutlaması:

Fevzi Çakmak Meydanı'nda bayram akşamını sevilen isimlerin dinletisiyle renklendiriyor.

20.00 – Samida | Canlı Müzik

19 Mayıs'ta Ücretsiz Müzeler:


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bünyesinde bulunan bazı önemli müzeleri gençlere ücretsiz olarak açıyor.

Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek Müzeler:

Şerefiye Sarnıcı

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Miniatürk

İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi

Katılım Şartları ve Detaylar:

Tarih: 19 Mayıs Salı

Kimler Yararlanabilir: 15 – 25 yaş arası T.C. vatandaşı gençler.

Giriş Şartı: Kampanyadan faydalanmak isteyen gençlerin, müzeye giriş sırasında Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kodu ve T.C. Kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunludur.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konserleri: AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda bağımsızlık ruhunu sahneye taşıyan özel gösterimler ve popüler isimlerle Başkentlileri buluşturuyor.

18.00 – Sönmeyen Meşale | Müzikli Dans Tiyatrosu

19.00 – Ankara Echoes | Canlı Müzik

20.30 – Ece Seçkin | Canlı Müzik

Keçiören Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali:

Fatih Stadı'ndan başlayan geleneksel stadyum ve fener alayı coşkusunu, Kalaba Kent Meydanı'nda dev bir gençlik konseriyle taçlandırıyor.

16.30 – Geleneksel 19 Mayıs Stadyum Töreni (Fatih Stadı) | Tören ve Gösteri

19.40 – Fener Alayı Yürüyüşü (Fatih Stadı'ndan Meydana) | Kortej Yürüyüşü

20.00 – Sefo (Kalaba Kent Meydanı) | Canlı Müzik

Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları:

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Atatürk Sahil Park'ta.

19 Mayıs 19.00 – İrem Derici | Canlı Müzik

Etimesgut Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları:

Türk rock ve alternatif müziğinin sevilen gruplarını ağırlıyor.

19 Mayıs 12.00 - 18.00 – Çocuk ve Gençlik Şenliği

19 Mayıs 20.00 – Madrigal | Canlı Müzik

İzmir'de Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?


İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Gençlik Sahnesi: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'GENÇLER! SAHNE SİZİN 2026' programıyla genç yeteneklere büyük salonun kapılarını açıyor.

19.00 – Gençler Sahne Sizin (1. Bölüm) | Canlı Müzik ve Performans

20.30 – Gençler Sahne Sizin (2. Bölüm) | Canlı Müzik ve Performans

İzmir Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 19 Mayıs Korteji:

Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na uzanan geleneksel yürüyüşle İzmir'in kalbinde bayram ateşini yakıyor.

19.30 – 350 Metrelik Atatürk Bayrağı ile Kortej Yürüyüşü (Cumhuriyet Meydanı) | Yürüyüş

20.30 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası (Gündoğdu Meydanı) | Canlı Müzik

Menemen Belediyesi Kent Gözü Rekreasyon Alanı Konseri:

Ulukent'te yeni rekreasyon alanının açılış coşkusunu 19 Mayıs ruhuyla ve popüler müzikle birleştiriyor.

19.00 – Kapı Açılışı ve DJ Performansı | Müzik

20.30 – Semicenk | Canlı Müzik

Torbalı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri:

Ertan Ünver Millet Parkı'nda gençleri sevilen seslerle buluşturup bayram coşkusunu ilçeye taşıyor.

20.00 – Kortej Yürüyüşü | Ertuğrul Dörtyol Başlangıç Noktası

21.00 – Narkoz Konseri | Ertan Ünver Millet Parkı

Karşıyaka'da 19 Mayıs Coşkusu ve Gençlik Festivali
Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok kapsamlı bir 'Karşıyaka Gençlik Festivali' ile kutluyor. 15 Mayıs'ta Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda başlayan ve 19 Mayıs akşamına kadar sürecek olan festival, İzmirlilere kültür, sanat ve sporla dolu bir program sunuyor.

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı Etkinlikleri: Alan boyunca 5 gün süren festivalde; konserler, DJ performansları, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, festival çarşısı ve gençlik ödülleri yer alıyor.

Dans Şampiyonası ve Gösteriler: Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Latin Dansları Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da gerçekleşiyor. Ayrıca 'Kareler' adı verilen hip-hop ve breakdans buluşmasıyla görsel bir şölen sunuluyor.

19 Mayıs Kortej Yürüyüşü: 19 Mayıs Salı günü saat 19.45'te Karşıyaka Belediyesi önünden başlayıp Karşıyaka Çarşısı'na kadar sürecek dev bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Bursa'da Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs Konseri: Osmangazi Meydanı'nın coşkulu atmosferinde gençleri bir araya getirerek bayram heyecanını müzikle taçlandırıyor.

19.00 – DJ Performansı | Müzik

20.00 – Poizi | Canlı Müzik

Nilüfer Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ve Kutlaması:

Bursa'nın en köklü 19 Mayıs geleneklerinden olan FSM Bulvarı yürüyüşüyle kenti kırmızı beyaza boyuyor.

19.00 – Geleneksel Gençlik Yürüyüşü (FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı'ndan Hastane Alanı'na) | Kortej

21.00 – Adamlar | Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genç Sahne:

Hüdavendigar Kent Parkı'nda gün boyu sürecek etkinlikler ve sahne performanslarıyla gençlere festival tadında bir gün sunuyor.

12.45 – Kahoot Yarışması

13.30 – Melike Baş

14.15 – BTÜ Orkestrası

15.00 – Barış Orkestrası

15.45 – Seal Orkestrası

18.30 – Karnelya

19.00 Kahoot Yarışması

19.30 Karaoke

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Sokak Şenliği ve Fener Alayı: Adalar mevkiinde gün boyu süren etkinlikler, sokak şenliği ve Porsuk Çayı üzerinde coşkulu bir kutlama sunuyor.

11.00 – Gençlik ve Spor Sokak Şenliği (Adalar) | Festival ve Şenlik

13.00 – Red Bull Bot Kapışması (Adalar Mor Köprü Mevkii) | Su Sporları

18.30 – 'Kalbini Koy' Tiyatro Oyunu (Haller Gençlik Merkezi Arkası) | Tiyatro

20.30 – Fener Alayı (Adalar Köprübaşı Mevkii) | Kortej Yürüyüşü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yürüyüş Rotası: Eskişehir'i vizörden yeniden keşfetmek isteyen gençler için 'En İyi Fotoğraflama Noktaları Rotası' eşliğinde kültürel bir yürüyüş düzenliyor.

10.00 – Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi-1 (Ulus Anıtı'ndan Başlangıç) | Yürüyüş ve Gezi


Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali: Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda konserler, spor turnuvaları ve DJ performanslarıyla dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor.

12.00 – Ödüllü Spor Turnuvaları ve DJ Performansı | Spor ve Müzik

14.00 – İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu | Canlı Müzik

Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenliği: Gençleri spora teşvik eden etkinlikler kapsamında Mehmet Terzi Spor Salonu ve kent genelinde çeşitli müsabakalar düzenliyor.

10.30 – Gençlik ve Spor Turnuvaları (Basketbol ve Voleybol Finalleri) | Spor Müsabakası

Bodrum Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları:

Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis'te bayram coşkusunu geleneksel fener alayı ve büyük sahne performanslarıyla yaşatıyor.

20.00 – Fener Alayı Yürüyüşü (Milta Marina'dan Belediye Meydanı'na) | Kortej Yürüyüşü

20.00 – Emirhan Görkem Band (Turgutreis Atatürk Meydanı) | Canlı Müzik

21.00 – Sertab Erener (Bodrum Belediye Meydanı) | Canlı Müzik

Manisa Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Şöleni:

19 Mayıs: Ozbi

20 Mayıs: Kibariye

21 Mayıs: Simge

22 Mayıs: Duman

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi En Genç Fest:

Gebze Millet Bahçesi'nde gün boyu sürecek müzik, spor ve eğlencenin ardından rock müziğinin güçlü sesiyle bayram coşkusunu zirveye taşıyor.

Gün Boyu – Sahne Performansları ve Spor Etkinlikleri | Şenlik

21.00 – Fatma Turgut | Canlı Müzik

Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri:

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, sahil bandında gençlere coşku ve müzik dolu bir akşam sunuyor.

21.00 – Mert Demir | Canlı Müzik

Kaynak: Haber Merkezi
