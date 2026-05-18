19 Mayıs Coşkusu Türkiye’yi Sarıyor: Konserler ve Gençlik Festivalleri hazır

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Sokak Şenliği ve Fener Alayı: Adalar mevkiinde gün boyu süren etkinlikler, sokak şenliği ve Porsuk Çayı üzerinde coşkulu bir kutlama sunuyor.
11.00 – Gençlik ve Spor Sokak Şenliği (Adalar) | Festival ve Şenlik
13.00 – Red Bull Bot Kapışması (Adalar Mor Köprü Mevkii) | Su Sporları
18.30 – 'Kalbini Koy' Tiyatro Oyunu (Haller Gençlik Merkezi Arkası) | Tiyatro
20.30 – Fener Alayı (Adalar Köprübaşı Mevkii) | Kortej Yürüyüşü
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yürüyüş Rotası: Eskişehir'i vizörden yeniden keşfetmek isteyen gençler için 'En İyi Fotoğraflama Noktaları Rotası' eşliğinde kültürel bir yürüyüş düzenliyor.
10.00 – Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi-1 (Ulus Anıtı'ndan Başlangıç) | Yürüyüş ve Gezi
Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali: Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda konserler, spor turnuvaları ve DJ performanslarıyla dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor.
12.00 – Ödüllü Spor Turnuvaları ve DJ Performansı | Spor ve Müzik
14.00 – İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu | Canlı Müzik
Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenliği: Gençleri spora teşvik eden etkinlikler kapsamında Mehmet Terzi Spor Salonu ve kent genelinde çeşitli müsabakalar düzenliyor.
10.30 – Gençlik ve Spor Turnuvaları (Basketbol ve Voleybol Finalleri) | Spor Müsabakası