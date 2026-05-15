Bayram programı kapsamında sanat, spor, kültür ve çevre temalı organizasyonlar bir araya getirilirken, etkinlik takvimi 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Saat 18.00’de Menteşe Çocuk Bilim Parkı’nda gerçekleştirilecek “Müziğin Ritmi, Menteşe’nin Enerjisi” adlı dans gösterisiyle kutlamaların ilk adımı atılacak.

Etkinlikler 18 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. Sabah saat 10.30’da Kızıldağ Mesire Alanı’nda “Doğa İçin El Ele” sloganıyla çevre temizliği etkinliği düzenlenecek. Aynı gün saat 18.00’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde, Prof. Dr. Özlem Kırlı Baydur’un katılımıyla “Atatürk’ün Düşünce Dünyası ve Cumhuriyet” başlıklı seminer gerçekleştirilecek. Seminerin ardından saat 19.30’da yine aynı merkezde geleneksel motiflerle modern dans anlayışını buluşturan “Efe Duruşundan Vals Zarafetine” gösterisi sahnelenecek.

Kutlamaların son günü olan 19 Mayıs Salı akşamı ise program kortej yürüyüşüyle devam edecek. Saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak yürüyüşün ardından, saat 21.00’de aynı meydanda Mary Jane konser verecek.