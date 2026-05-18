Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı İstanbul’da dev etkinliklerle kutlanmaya hazırlanırken, yarın dışarı çıkacak sürücüler için kritik bir trafik uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, kutlama programları, törenler ve spor organizasyonları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İşte 19 Mayıs Salı günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak bölgeler ve günün etkinlik takvimi:

VATAN CADDESİ SABAHIN İLK SAATLERİNDE KAPATILACAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama ve tören merasimi nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve buraya bağlanan yollar, 19 Mayıs Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren tören bitimine kadar araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Alternatif Güzergahlar: Sürücülerin bu bölgede alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'ni kullanmaları öneriliyor.

19 MAYIS 2026 KUTLAMA VE ETKİNLİK PROGRAMI

Yarın İstanbul genelinde trafiğin akışını etkileyecek resmi program ve etkinlik saatleri ise şu şekilde açıklandı:

1. TAKSİM VE BEYOĞLU TÖRENLERİ (SAAT: 09.30 - 10.30)

09.30: Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Bu esnada Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı bağlantı yollarında kısa süreli trafik kısıtlamaları yaşanabilir.

10.30: Resmi kutlama programı Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) protokol üyeleri, sporcular ve gençlerin katılımıyla başlayacak.

2. TARİHİ YARIMADA BİSİKLET TURU (SAAT: 13.00)

"Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu" saat 13.00’te Sultanahmet Ayasofya Meydanı’ndan start alacak.

Bisiklet grupları Sultanahmet'ten hareket ederek Dolmabahçe’ye kadar ilerleyecek ve ardından aynı rotadan geri dönerek turu Sultanahmet Meydanı’nda tamamlayacak. Tur boyunca sahil hattı ve Dolmabahçe bağlantı yollarında trafik akışı kademeli ve kontrollü olarak sağlanacak.

3. HALİÇ SU SPORLARI GEÇİT TÖRENİ (SAAT: 18.30)

Akşam saatlerinde coşku Haliç'e taşınacak. Fatih Belediyesi Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek su sporları gösterileri nedeniyle Eyüpsultan ve Fatih bölgelerindeki sahil yollarında yaya ve araç yoğunluğunun üst seviyede olması bekleniyor.

SÜRÜCÜLERE "TOPLU TAŞIMA" UYARISI

İstanbul Valiliği, tüm İstanbulluları 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya davet ederken; emniyet yetkilileri, özellikle tören alanları ve bisiklet turu güzergahında işe gidiş-dönüş saatlerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını (Metro, Metrobüs, Tramvay) tercih etmelerini önerdi.