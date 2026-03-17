19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun ile birlikte 100 kişi için gözaltı kararı alındı.

Bu operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok başkan hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlayan operasyonlar diğer CHP’li belediyelere de sıçradı.

Onlarca CHP’li başkan için gözaltı ve tutuklama kararları çıktı. Görevden uzaklaştırılan başkanlar oldu, şu anda göreve iade edilmeyi bekleyen belediye başkanları da bulunuyor.

Son olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ve beraberindeki 4 kişi hakkında ‘Rüşvet’ ve ‘İrtikap’ suçlamalarından tutuklama kararı verildi.

19 MART 2025 TARİHİNDEKİ OPERASYONLA BAŞLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te ‘yolsuzluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’ iddialarıyla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırdı. İBB Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 6 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 7 Temmuz’da Böcek’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 11 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir seçildi.

ZEYDAN KARALAR, 5 ŞUBAT 2026’DA TAHLİYE EDİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 9 Temmuz’da Karalar’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 18 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Güngör Geçer seçildi. Karalar, 5 Şubat 2026 yılında tahliye edildi. Göreve iade bekliyor.

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025’te hakkında ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz’da Tutdere’yi görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 18 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Bayır seçildi. Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı 25 Temmuz’da kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 5 Ağustos’ta görevine iade kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 kişi 1 Temmuz’da gözaltına alındı. 4 Temmuz’da Soyer dahil 60 kişi tutuklandı.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA TUTUKLANDI

İstanbul’da 12 CHP’li ilçe belediye başkanı ve başkanvekili de benzer suçlamalarla tutuklandı:

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’i görevden alarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atadı.

AHMET ÖZER GÖREVE İADE BEKLİYOR

Mahkeme, Özer hakkında ‘kent uzlaşısı’ davasında 14 Temmuz’da tahliye kararı verdi. İBB soruşturması kapsamında ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla verilen tutuklama kararı nedeniyle bir süre daha hapishanede tutulan Özer, 11 Kasım 2025 tarihinde tahliye edildi. Göreve iade bekliyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak 2025’te ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Akpolat’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 23 Ocak’ta CHP’li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi. Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa etti ve 13 Eylül’de AKP’ye geçti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Çalık’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi seçildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ŞAHAN'IN YERİNE KAYYUM ATANDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı.

Büyükçemece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ‘rüşvet almak’ ve ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlamalarıyla 3 Haziran 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran’da Akgün’ü görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 11 Haziran’da CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Şahin seçildi.

Akgün ile aynı soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındı. Şahin, ‘rüşvet almak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlamasıyla 8 Temmuz’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 9 Temmuz’da Şahin’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 14 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Hakan Çebi seçildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla 3 Haziran 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran’da Çaykara’yı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 11 Haziran’da CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Can seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla 3 Haziran 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran’da Bahçetepe’yi görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 11 Haziran’da AKP’li Meclis Üyesi Eray Karadeniz seçildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 14 Temmuz 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 16 Temmuz’da Kabadayı’yı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 21 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlamasıyla 18 Ağustos 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos’ta Güney’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 22 Ağustos’ta CHP’li Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu seçildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında 16 Eylül 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 17 Eylül’de Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 21 Eylül’de CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Kahraman seçildi. AKP’nin itirazı sonrası mahkeme, seçimi iptal etti. 26 Ekim’de yapılan yeni seçimi, AKP’nin adayı İbrahim Akın kazandı.

Akgün, Çaykara ve Bahçetepe’yle aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de ‘icbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla 3 Haziran 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran’da Aydar ve Tekin’i görevden uzaklaştırdı. Ceyhan Belediye Başkanvekilliği’ne 17 Haziran’da CHP’li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız, Seyhan Belediye Başkanvekilliği’ne de aynı gün CHP’li Meclis Üyesi Hasibe Akkan seçildi.

Antalya Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamasıyla 4 Temmuz 2025’te gözaltına alındı ve 8 Temmuz’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Kara’yı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 14 Temmuz’da CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek seçildi.

19 Mart 2025 yılından günümüze kadar 20 CHP’li başkan hakkında tutuklama kararı verildi. Bu isimlerden 2 tanesi serbest kalırken, diğer 18 başkan ise hala tutuklu bulunuyor.

TUTUKLANAN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ TAM LİSTESİ

İşte tutuklanan, serbest bırakılan, açığa alınan, yerine kayyum atanan CHP’li Belediye başkanlarının tam listesi:

Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025

Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025 – Açığa alındı

Resul Emrah Şahan - Şişli Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025 – Açığa alındı – Yerine kayyum atandı

Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025 – Açığa alındı

Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025 – Açığa alındı

Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025 – Açığa alındı

Kadir Aydar- Ceyhan Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025 – Açığa alındı

Oya Tekin- Seyhan Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025 – Açığa alındı

Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 6 Temmuz 2025 – Açığa alındı

Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 8 Temmuz 2025: Tahliye tarihi: 8 Şubat 2026 – Açığa alındı – Göreve iade bekliyor

Niyazi Nefi Kara - Manavgat Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 8 Temmuz 2025 – Açığa alındı

Özgür Kabadayı - Şile Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 14 Temmuz 2025 – Açığa alındı

İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 18 Ağustos 2025 – Açığa alındı

Hasan Mutlu - Bayrampaşa Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 16 Eylül 2025 – Açığa alındı

Alaattin Köseler - Beykoz Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Mart 2025 – Açığa alındı

Tunç Soyer - Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 4 Temmuz 2025

Ahmet Özer – Esenyurt Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 30 Ekim 2024: Tahliye tarihi: 11 Kasım 2025 - Açığa alındı – Yerine kayyum atandı - Göreve iade bekliyor

Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 17 Ocak 2025: Açığa alındı

Tanju Özcan – Bolu Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 2 Mart 2026

Ömer Günel - Kuşadası Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 16 Mart 2026