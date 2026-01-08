CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte, ODTÜ rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etmişti. Polis müdahalesi sırasında 9 öğrenci gözaltına alınmış ve bu öğrenciler hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sonucu açılan davada, öğrencilerin “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan cezalandırılmaları istendi.7

BERAAT ETTİLER

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, öğrenciler savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim, “suçun şartlarının oluşmadığı” gerekçesiyle yargılanan 9 öğrencinin tamamının beraatine karar verdi.