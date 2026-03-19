MASASINDA BEYAZ TOROS SERGİLEYEN SAVCI ADALET BAKANLIĞI'NDA MÜDÜR OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Personel Genel Müdürlüğü’ne CHP lideri Özgür Özel’in gündeme getirdiği “Beyaz Toros maketi” iddialarıyla anılan Savcı Cahit Cihad Sarı atandı. Ceza İşleri, Ceza ve Tevkifevleri ile Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerine de yeni isimler getirildi.

AKIN GÜRLEK: DERS NOTLARINI SATTIM, KAYIT CİHAZIYLA KAYIT ALDIM

İktidara yakın gazeteci Adem Metan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir röportaj yayımladı. Gürlek, üniversitede ders notu sattığını, kayıt cihazıyla ses kaydı aldığını ve buradan para kazandığını söyledi.

DANIŞTAY MEB'DEN 'LAİKLİK' SAVUNMASI İSTEDİ: RAMAZAN GENELGESİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ramazan genelgesi' eğitimde laikliğin yok sayıldığı tartışmalarına sebep olmuştu. MEB hakkında artan şikayetler sonrası Danıştay, savunma istedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A KARŞI SAVAŞINDA 20'NCİ GÜN

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda 20'nci güne girildi. Karşılıklı misillemeler devam ederken Tahran yönetiminden yeni bir adım geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi. Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

SON 3 YILIN ZİRVESİ: AVRUPA’DA GAZ FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Orta Doğu’daki önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa, kritik sahalara düzenlenen saldırılarla megavatsaat başına 68 Euro'ya çıkarak yüzde 26 yükseldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK BİLDİRİSİNE TEPKİ…

Türkiye'nin de içinde bulunduğu, bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirgesinde, İran'dan bölge ülkelerine yapılan saldırıların durması istenirken ABD'nin ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarına değinilmedi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI YANIYOR: GÜVENLİ LİMANDA NELER OLUYOR?

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda sert bir etki göstermişti. Dün ABD tarafından gelen FED faiz kararı sonrası piyasalarda düşüşler 19 Mart’ta hız kazandı. Güvenli liman olarak tabir edilen altında ise gün için tarihi düşüşler görüldü. Altın tarafında yaşanan düşüşler ise dikkat çekiyor.

KARTLI ÖDEMELER PATLADI: 2 TRİLYONLUK BORÇ BATAĞI

32 bin TL'ye dayanan açlık sınırı karşısında maaşı kirasına yetmeyen vatandaş, mutfak masrafını kredi kartına yükledi. BKM verilerine göre Şubat ayında kartlı ödemeler 2,2 trilyon lirayı aşarken, kredi kartı harcamalarındaki yıllık yüzde 49'luk artış geçim derdinin boyutunu gözler önüne serdi.

MERKEZ BANKASI’NDAN MEHMET ŞİMŞEK’E AÇIK MEKTUP

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Bankamız Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Hükümete Gönderilen Açık Mektup" başlığı ile enflasyon hedefindeki sapmanın sebeplerini tek tek açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben yollandı.

MİT TIRLARI”NI HATIRLATAN KARARNAME…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında önceki gün yaşanan “mal varlığı” kapışmasını takip ederken, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren kritik Cumhurbaşkanlığı kararnamesini atlamadık!..

“Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilerin Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine...." ilişkin kararın yürürlüğe konulması...

GALATASARAY UEFA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

16 Tur rövanşında Liverpool’a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray’da sakatlık krizi yaşanıyor. Victor Osimhen ile Noa Lang’dan olumsuz gelişmeler bildirildi. Sarı-kırmızılılar özellikle Noa Lang’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

🍬Ramazan Bayramı'na bir gün kala Türkiye genelinde bayram heyecanı yaşanmakta. Bayrama bir kala telaşlı hazırlıklar devam ederken bayram paylaşımları, güldüren caps'ler şimdiden sosyal medyada dolaşmaya başladı.

🐾İstanbul’un sokak kedileri, paylaşılan videolar ve yabancı kullanıcıların ilgisiyle yeniden dünya gündemine taşındı. Şehrin simgelerinden biri haline gelen kediler, “İstanbul ruhu”nun en sıcak detaylarından biri olarak yorumlandı.