Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, İsveç Allsvenskan ekiplerinden IK Sirius'ta forma giyen Robbie Ure'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

9 MİLYON EUROLUK BONSERVİS TALEBİ

Haberde, Galatasaray'ın 22 yaşındaki İskoç santrfor için girişimlere başladığı belirtilirken IK Sirius'un genç futbolcu için yaklaşık 9 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade edildi.

SEZONA GOLLERİYLE DAMGA VURDU

Rangers altyapısında yetişen Robbie Ure, bu sezon IK Sirius formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

22 yaşındaki golcü, İsveç ekibinde çıktığı 19 maçta 20 gol ve 3 asist üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.