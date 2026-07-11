Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yem desteği projesi kapsamında, il genelinde yürütülen dağıtımlar tamamlandı. Üç hafta süren programda toplam 6 bin 282 üreticiye ulaşılırken, dağıtılan 32 bin 752 çuval ile üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması hedeflendi.

19 ilçede binlerce üreticiye destek: 32 bin çuval dağıtıldı, maliyetler hafifledi - Resim : 1

19 İLÇEDE GENİŞ KAPSAMLI DAĞITIM

Honaz’da başlayan dağıtım programı; Tavas, Kale, Buldan, Acıpayam, Babadağ, Sarayköy, Beyağaç, Çardak, Bozkurt, Güney, Serinhisar, Çal, Çivril, Bekilli, Baklan ve Çameli ilçeleriyle devam etti. Programın son etabı ise Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde tamamlandı.

19 ilçede binlerce üreticiye destek: 32 bin çuval dağıtıldı, maliyetler hafifledi - Resim : 2

“ÜRETENİN YANINDAYIZ” MESAJI

Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen kapanış töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, artan maliyetlere dikkat çekerek üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, üretimin sürdürülebilirliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

19 ilçede binlerce üreticiye destek: 32 bin çuval dağıtıldı, maliyetler hafifledi - Resim : 3

SON ETAPTA 227 ÜRETİCİYE TESLİMAT

Programın finalinde:

Merkezefendi’de 96 üreticiye 542 çuval,
Pamukkale’de 131 üreticiye 703 çuval
olmak üzere toplam 227 yetiştiriciye 1.245 çuval teslim edildi.

Proje ile birlikte Denizli genelinde hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedeflenirken, yerel yönetimin üreticiye yönelik desteklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

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