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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 19 Haziran 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP: İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine dikkat çeken bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun mektupta kullandığı İfadeler dikkat çekti.

MUHAFAZAKAR SEÇMENİ HEYECANLANDIRAN, AK PARTİ'Yİ KAYGILANDIRAN KARE: GÜL ADAY MI, "GÖLGE LİDER" Mİ?

Saadet Partisi'nin düzenlediği programda çekilen bir fotoğraf Ankara'da yeni tartışmaların fitilini ateşledi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte YENİYOL grubu liderleri Babacan, Davutoğlu, Arıkan ve Yeniden Refah lideri Erbakan aynı karede poz verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'KİRALIK OFİS' VERİLMİYOR MU?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralama girişiminde bulunulduğunu ancak şu ana kadar sonuç alınamadığını iddia etti.

SAHTE DOÇENT YÜKSEK OKULU YÖNETMİŞ: SKANDAL REKTÖRÜN DANIŞMANI İNTİHALCİ ÇIKTI

Skandallarla gündeme gelen Şırnak Üniversitesi rektörü Abdurrahim Alkış'ın Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu'na müdür yardımcısı olarak atadığı ve danışmanı yaptığı öğretim üyesi Ceren Avcı'nın doçentliği akademik sahtekarlık gerekçesiyle iptal edildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ŞAFAK OPERASYONU..."CHP’DEYKEN SORUŞTURMA, AKP’YE GEÇERSEN BERAAT"

CHP'li Silifke ve Adalar belediyelerine düzenlenen operasyonda belediye başkanları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'li isimler operasyona tepki gösterdi. Yeniçağ'a konuşan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP’deyken soruşturma, AKP’ye geçince beraat ediyorlar. Bu siyasi operasyondur" dedi.

MEYDANLARDA TOPLU MAÇ İZLEMEYE YASAK: BAKAN AÇIKLADI

Dünya Kupası'nda sabah 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi İçişleri Bakanlığı, meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Karar nedeni olarak yarın yapılacak YKS sınavı olduğu belirtildi.

HALKALI- İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI AÇILDI

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hattın 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

YAZAR YENİÇAĞ

“HİZBULLAH’I SURİYE’YE BIRAKIN”

Biz de Şara’nın ABD-İsrail çıkarları için Suriye’nin başına atandığını söylüyorduk. Trump daha önce de “Erdoğan 2 bin yıl sonra Suriye’yi aldı” derken tarih bilinciyle konuşturuluyordu... Suriye, 2 bin yıl önce, Augustus yönetimindeki Roma’nın eyaletiydi. 2611 yıl önce ise Yahudi hâkimiyetindeydi, bugün ise AKP’nin dış politikası sayesinde, Roma’yı temsil eden ABD’nin ve İsrail’in hâkimiyetine girdi. BOP, yani Büyük İsrail projesiyle hedeflenenlerden biri de buydu.

DÜNYA YENİÇAĞ

AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE TURUNCU ALARM: OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ, FESTİVALLER İPTAL

Fransa’da beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin yarıdan fazlasında ‘turuncu alarm’ verildi. Ayrıca, Paris’in de içinde olduğu Hauts-de-France bölgesinde şiddetli fırtına bekleniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı festivaller iptal edilirken okulların saatleri değişti.

TRUMP, 'BANA YALVARDI' DEMİŞTİ: İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ'DEN JET YANIT

ABD Başkanı Trump’ın "Fotoğraf çekilmem için bana yalvardı" sözlerine İtalya Başbakanı Meloni’den jet yanıt geldi...

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: İSRAİL DAHİL HİÇBİR ÜLKEYE GÜVENMİYORUM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail dahil hiçbir ülkeye uluslararası diplomasi alanında güvenmediğini söyleyen Vance, İsrail'in "iyi bir ortak" olduğunu savundu.

ABD VE İRAN ANLAŞMASINA İSRAİL YİNE ÇOMAK SOKTU: GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

ABD-İran arasında bugün imzalanması planlanan anlaşma, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından dolayı iptal edildi. İran, saldırılar devam ederse anlaşmadan tamamen çekileceğini duyurdu.

UKRAYNA'NIN MOSKOVA'YA İHA SALDIRISINDA 8 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'nın dün Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

BAKANLIK İFŞA ETTİ: YOĞURTTAN ETE, ÇAYDAN BALA HİLELİ GIDALAR LİSTESİ TEK TEK YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 itibarıyla taklit ve tağşiş yapılmış gıdalara ilişkin güncel listeyi yayımladı. Açıklanan listede yoğurt, et, peynir ve çay gibi birçok temel üründe yapılan hileler dikkat çekti.

KOÇ HOLDİNG’DEN DEV ANLAŞMA: ARÇELİK'İN ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ

Koç Holding bünyesinde yer alan Arçelik, Beko B.V., Beko Europe'un sermayesini temsil eden payların tamamını satın alacak ve şirket, yüzde 100 Beko B.V. iştiraki haline gelmiş olacak.

5 AYDA 93 MİLYAR TL TRAFİK CEZASI KESİLDİ: BÜTÇE AÇIĞI VATANDAŞIN CEBİNDEN KAPANIYOR

Yılın ilk 5 ayında 93 milyar 129 milyon TL trafik cezası kesilirken, tahsil edilen ceza tutarı ise 33 milyar 906 milyon TL oldu.

BANKA DEVİ TÜRKİYE’DEN GİDİYOR: ATM'LERİNİN HEPSİNİ KAPATIYOR

Çinli banka devi ICBC, Türkiye'den tamamen çekiliyor. Türkiye genelindeki kendi ATM'lerini tamamen devre dışı bırakma kararı aldı. Peki para çekme işlemleri nasıl olacak?

2 DAKİKADA BİR YATAK ÜRETEN TÜRK DEVİ İFLAS ETTİ: YATAĞI İLK KEZ KUTUYA SIĞDIRMIŞLARDI

Üretiminin yüzde 60'ını dünyaya ihraç eden, 2 dakikada 1 yatak üreten ve Türkiye'de "kutuya sığan yatak" sisteminin tek patentli üreticisi olan İndivani Yatak adıyla bilinen İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.

SPOR YENİÇAĞ

İSMAİL KARTAL ESKİ PRENSİNİ GERİ GETİRİYOR: FENERBAHÇE'DE TRANSFER PERDESİ ARALANDI

Fenerbahçe’de dördüncü İsmail Kartal dönemi resmen başlarken, tecrübeli teknik adam kadro planlamasında ilk kararlarını almaya başladı. Sezonu Kasımpaşa’da kiralık geçiren İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir adım atıldı.

FENERBAHÇE’NİN DİRK KUYT GÖRÜŞMELERİNDE SÜREÇ TEPKİ ÇEKTİ: ÖZÜR DETAYI

Dirk Kuyt için yürütülen görüşmelerde sürecin yanlış başlatıldığı iddiası gündeme gelirken, Hollanda ekibi Fenerbahçe’nin bu nedenle özür dilediğini açıkladı. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı bildirildi. İşte detaylar...