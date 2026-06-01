Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde bulunan Akbulut Apartmanı’nda meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Filibe’nin (74) ailesi, durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı bir arama ve teknik takip çalışması başlattı.

BİNADAKİ AĞIR KOKU ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar, kayıp adamın en son kendi yaşadığı apartmana girdiğini veya bina çevresinde bulunduğunu işaret etti. Bu veri üzerine Akbulut Apartmanı üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, binada detaylı bir inceleme başlattı.

Arama çalışmaları sırasında apartman içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını fark eden ekipler, şüphe üzerine asansör boşluğunu kontrol etmeye karar verdi. Güvenlik önlemleri kapsamında olay yerine ivedilikle asansör teknik servisi çağrıldı.

CANSIZ BEDENİ ASANSÖR TEKNİK EKİBİ BULDU

Teknisyenler tarafından asansör sisteminin durdurulmasının ardından zemin altındaki boşluğa inen ekipler, feci manzarayla karşılaştı. 10 gündür aranan Fikret Filibe’nin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine apartmana çok sayıda polis, sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk muayenede, yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme uzmanları ve Cumhuriyet Savcısı’nın bölgede gerçekleştirdiği titiz incelemelerin ardından, Filibe’nin cenazesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulunduğu dar alandan çıkarıldı. Cenaze nakil aracına konulan yaşlı adamın naaşı, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evli, çocuk ve torun sahibi olduğu öğrenilen Fikret Filibe'nin asansör boşluğuna nasıl düştüğü veya olayın arkasında başka bir neden olup olmadığı, yapılacak adli tıp otopsisi ve derinleştirilen emniyet soruşturmasının ardından netlik kazanacak.