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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



19 Eylül Gaziler Günü, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesinden başlayıp, Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda son bulan yürüyüş ile başladı.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Sağ. Albay İzzet Açık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda son bulan “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz” etkinliği kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi de yer aldı.

19 Eylül Gaziler Günü anma programı, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine yapılan ziyaret ve Gazilerimiz onuruna verilen öğle yemeği ile sona erdi.

Gaziler Günü Anma Programına, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü (yarın) saat 10.30’da Atatürk Anıtı’nda yapılacak çelenk sunma töreni ile devam edilecek.