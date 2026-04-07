8 Eylül 2024'te meydana gelen kaza sonrası pasaportuna ve ehliyetine el konulan İncel, 19 aydır ailesinden uzak, Bulgaristan’da bir Türk lokantasında garsonluk yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

Yargılama sonunda suçsuzluğu tescil edilmesine rağmen, savcılığın dosyayı sürekli üst mahkemelere taşıması süreci kilitledi. Türkiye'deki ailesinin perişan olduğunu belirten İncel, yaşadığı dramı şu sözlerle özetledi:

"Muz kutularından kendime yatak yaptım, burada barınmaya çalışıyorum. Tek isteğim çocuklarıma kavuşmak."

İncel ailesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım bekliyor.