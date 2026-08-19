YENİÇAĞ – 19 Ağustos Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK: TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDA ÇATIŞMA RİSKİ VAR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırının Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski taşıdığını belirterek gerilimi azaltacak 4 dilli mekanizma önerisini açıkladı. İşte detaylar.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski varABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski varGündem

FURKAN VAKFI KURUCUSU ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİ SEMRA KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Çok sayıda vakıf üyeside bu sabah gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındıFurkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındıGündem

GAZİLERE POLİS MÜDEHALESİ: LİDERLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Ankara'da gazilere polis müdehalesinin yankıları sürüyor. Müdehaleyi protesto etmek için yürüyüşe geçen şehit yakınları ve er gazilerine polis engel oldu. Parti ldierleri ve vatandaşlardan yaşananlara tepki yağıyor.

Gazilere polis müdahalesi: Liderlerden tepki gecikmediGazilere polis müdahalesi: Liderlerden tepki gecikmediGündem

OKTAY SARAL, ALPARSLAN KUYTUL PAYLAŞIMINI SİLDİ

Alparslan Kuytul'a yönelik "Sıra sana da gelecek" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, paylaşımını sildi. Bugün ise Furkan Vakfı'na operasyon yapılması da dikkat çekti.

Oktay Saral, Alparslan Kuytul paylaşımını sildiOktay Saral, Alparslan Kuytul paylaşımını sildiGündem

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ’E BIÇAKLI SALDIRI: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, tutuklandı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı: 2 kişi tutuklandıYeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı: 2 kişi tutuklandıGündem

TUTUKLU TÜRKER ERTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKEN MEKTUP: 'BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Metris Cezaevi’nden Silivri 4 Nolu Cezaevi’ne nakledildi. Avukatı Ayhan Yıldızel, Ertürk’ün destekçilerine gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Tutuklu Türker Ertürk’ten dikkat çeken mektup: 'Bedel ödemeye devam ediyoruz'Tutuklu Türker Ertürk’ten dikkat çeken mektup: 'Bedel ödemeye devam ediyoruz'Gündem

YENİ PARTİ'NİN KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini duyurdı. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de olacak.
Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel CHP’den istifa etti.

YENİ Parti'nin kongre tarihi belli olduYENİ Parti'nin kongre tarihi belli olduGündem

TUTUKLU KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI ÖMER GÜNEL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel CHP’den istifa ettiTutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel CHP’den istifa ettiGündem

MEZAR AÇILDI, CENAZE ADLİ TIP’TA

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir işlemi tamamlandı. Karacaahmet Mezarlığı’ndan çıkarılan cenaze, gerçek ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mezar açıldı, cenaze Adli Tıp’ta: Denizolgun için feth-i kabir işlemi tamamlandıMezar açıldı, cenaze Adli Tıp’ta: Denizolgun için feth-i kabir işlemi tamamlandıGündem

EKONOMİ

ELEKTRİK FATURALARINA DEVASA ZAM YOLDA: TARİH VERİLDİ

Emekliye maaş zammı sonrası bir kötü haberde elektrik faturalarından geldi. Kaynaklara göre; elektrik faturalarına devasa zam geliyor.

Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildiElektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildiEkonomi

SGK UZMANI İSA KARAKAŞ EMEKLİ VE MEMURUN OCAK MAAŞ ZAMMINI AÇIKLADI

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla 2027 Ocak zam maratonunda ilk rakamlar netleşti. Canlı yayında masadaki oranları açıklayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam tahminlerini sunarken "2026'da emekli olun" iddialarına da yanıt verdi.

SGK uzmanı İsa Karakaş emekli ve memurun ocak maaş zammını açıkladıSGK uzmanı İsa Karakaş emekli ve memurun ocak maaş zammını açıkladıEkonomi

ALTIN DÜŞECEK Mİ? UZMAN İSİM KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken uzman isimden yatırımcıları yakından ilgilendiren uyarı geldi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilme riskine dikkat çekti. Uzman isim, belirli seviyelerin korunması halinde düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini söyledi.

Altın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladıAltın düşecek mi? Uzman isim kritik seviyeyi açıkladıGündem

DÜNYA

TRUMP'TAN KANADA AÇIKLAMASI: PLANLANAN YÜZDE 50'LİK GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen bazı ürünlere 19 Ağustos’ta uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergilerini, iki ülke arasında sağlanan uzlaşma doğrultusunda üç günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Trump'tan Kanada açıklaması: Planlanan yüzde 50'lik gümrük vergileri askıya alındıTrump'tan Kanada açıklaması: Planlanan yüzde 50'lik gümrük vergileri askıya alındıDünya

İNGİLTERE'Yİ SALMONELLA VURDU: YÜZLERCE KİŞİ HASTALANDI KAYIP VAR

İngiltere'de etkisini artıran salmonella salgını nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 207 kişide hastalık tespit edildi ve en az 34 hasta hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'yi salmonella vurdu: Yüzlerce kişi hastalandı kayıp varİngiltere'yi salmonella vurdu: Yüzlerce kişi hastalandı kayıp varDünya

SPOR

AZİZ YILDIRIM İLE ACUN ILICALI ARASINDAKİ LOCA KRİZİNDE MAHKEME KARARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe yönetimi tarafından sezon başında geri alınan Acun Ilıcalı'ya ait loca konusunda mahkeme kararını verdi. Locanın Ilıcalı'ya iadesine hükmedilirken 2026-2027 sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi de ihtiyati tedbirle engellendi.

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizinde mahkeme kararı belli olduAziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizinde mahkeme kararı belli olduSpor

FATİH TEKKE AYRILACAK OYUNCULARI TEK TEK İSİM VEREREK AÇIKLADI

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda evinde Macar temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı ilk maç öncesinde teknik direktör Fatih Tekke ile yeni transferlerden Noah Saviola basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke ayrılacak oyuncuları tek tek isim vererek açıkladıFatih Tekke ayrılacak oyuncuları tek tek isim vererek açıkladıSpor

YAZAR

ARSLAN BULUT: HERKESİN AKLINA ERBAKAN HOCA GELDİ DE

Emekli amiral Türker Ertürk’ün “Ama acılı ama acısız” sözleri, herkesin aklına, Necmettin Erbakan’ın, 13 Nisan 1994 tarihindeki Meclis grup konuşmasında “Refah Partisi iktidara gelecek ve adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Altmış milyon buna karar verecek.” demesini getirdi.