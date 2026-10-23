Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT Anonim Şirketi (AŞ) tarafından, kurumun 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karşıyaka PTT Müdürlüğü'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, şubeye gelen 186'ncı müşteri olan spor salonu işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Yedikardeş'e, 2025 yılında tedavüle çıkarılan tüm pullardan oluşan özel koleksiyon hediye edildi.

PTT 2'nci Bölge Müdürü Avni Oruçlu, koleksiyonu Yedikardeş'e takdim etti. Etkinlikte ayrıca PTT personeli Deniz Nazlıer Sevgi'ye, kurum bünyesinde düzenlenen şiir yarışmasında yazdığı eser dolayısıyla ödül verildi.

'ÖDÜL TAKDİMİMİZ OLDU'

PTT 2'nci Bölge Müdürü Avni Oruçlu, "PTT'miz kurulduğu günden bugüne kadar ve Milli Mücadele döneminde halkımıza şerefle hizmet etmiş bir kuruluştur. Şimdi de teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak, kullanarak ülkemize aynı heyecanla hizmet etmeye devam etmektedir. Bu vesileyle 186 numaralı çağrı fişini alan müşterimize de bir ödül takdimimiz oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, ülkemizin 186'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

GÜLER YÜZLÜ HİZMET VERİYOR

HGS ödemesi yapmak için PTT şubesine geldiğini belirten Yıldırım Yedikardeş ise "Benim için büyük bir sürpriz oldu. HGS'yi yatırmaya geldim, postanemizin de 186'ncı yıl dönümüymüş. Ödüle nail olduk. Çok mutlu oldum. Postaneye sürekli geliyorum, hizmetler alıyorum. Personel ilgili, alakalı ve güler yüzlü hizmet veriyor. Güzel de bir hediye oldu. Sürpriz benim için. İyi bir hatıra. Pula biraz ilgim var ama şimdi daha da çok olacak" diye konuştu.