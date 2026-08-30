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Kaynak: Haber Merkezi

“Biohacking’in babası” olarak tanınan Dave Asprey, gelecekte insan ömrünün 180 yıla kadar uzayabileceğini düşünüyor. Sağlık durumunu iyileştirmek ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak için kendi bedeni üzerinde çeşitli uygulamalar deneyen Asprey, bu çalışmalar için 2 milyon dolardan fazla para harcadı. Girişimci, yaptığı ölçümlerde biyolojik yaşının kronolojik yaşından 20 yılı aşkın süre daha geride olduğunu iddia ediyor.

Uzun yaşam alanında faaliyet gösteren Upgrade Labs'in kurucusu olan Asprey, yapay zekâ ve tıp araştırmalarındaki teknolojik gelişmelerin insan yaşamının ulaşabileceği sınırları yeniden belirleyebileceği görüşünde. Asprey'e göre yaşlanmanın arkasındaki çok sayıda biyolojik süreç artık daha ayrıntılı biçimde anlaşılabiliyor ve bu mekanizmaların bir bölümüne doğrudan müdahale edilmesi mümkün hale geliyor.

Arabian Business'a açıklamalarda bulunan Asprey, yapay zekânın devasa boyutlardaki biyolojik veri kümelerini inceleyerek insan araştırmacıların fark edemeyebileceği bağlantıları ortaya çıkarabileceğini belirtti. Asprey, bu teknolojinin daha etkili sağlık müdahalelerinin geliştirilme süresini de önemli ölçüde kısaltabileceğini ifade etti.

Asprey'in insan ömrüne yönelik tahmini ise oldukça dikkat çekici. Girişimci, 180 yılı gelecekte ulaşılabilecek bir alt sınır olarak değerlendiriyor.

BİLİMSEL VERİLER 122 YILI GÖSTERİYOR

Asprey'in 180 yıllık yaşam öngörüsü, günümüzde kabul edilen bilimsel verilerin oldukça üzerinde yer alıyor. İnsanlık tarihinde doğrulanmış en uzun yaşam süresi 122 yıl olarak biliniyor. Ayrıca mevcut tedavilerden herhangi birinin insan ömrünü 180 yıla kadar çıkarabileceğini ortaya koyan bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Buna rağmen Asprey, daha sağlıklı kalmak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek amacıyla geliştirdiği kişisel programlara şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde harcama yaptığını söylüyor. Kendi takip sonuçlarını temel alan Asprey, biyolojik yaşının gerçek yaşından 20 yıldan fazla daha düşük olduğunu ileri sürüyor.

BİYOLOJİK YAŞINI YÜZLERCE ÖLÇÜMLE TAKİP EDİYOR

Asprey, vücudundaki yaşlanma sürecini değerlendirmek için uzun süredir çok sayıda test yaptırdığını ve yüzlerce biyolojik göstergeyi düzenli şekilde izlediğini belirtiyor.

Tek bir biyolojik yaş ölçümüne dayanmak yerine farklı yöntemlerden yararlandığını aktaran Asprey, bazı testlerin DNA metilasyonuna odaklandığını, diğerlerinin ise metabolik durum, inflamasyon, organların işleyişi ve çeşitli biyolojik parametreleri değerlendirdiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte Asprey'in biyolojik yaşının 20 yıldan fazla gerilediği yönündeki açıklaması bağımsız çalışmalar tarafından doğrulanmış değil. Biyolojik yaş hesaplamalarında kullanılan yöntemlerin birbirinden farklı olması da aynı kişinin sonuçlarında yöntemden yönteme değişiklik görülmesine yol açabiliyor.

KENDİ VÜCUDUNDA SIRA DIŞI UYGULAMALAR DENEDİ

Asprey'in daha uzun ve sağlıklı yaşam hedefi doğrultusunda başvurduğunu anlattığı yöntemler arasında alışılmadık deneyler de bulunuyor.

Kendi açıklamalarına göre Asprey, domuz kamçılı kurt yumurtalarını ağız yoluyla aldı, sıçan tenyası larvalarını kullandı ve bağırsak faaliyetlerini etkilemesi hedeflenen Rusya üretimi elektrikli bir uyarıcıyı vücuduna yerleştirdi.

Asprey, parazit uygulamasını bağışıklık sisteminde herhangi bir değişiklik meydana gelip gelmeyeceğini ve gıda alerjilerinin azalmasının mümkün olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yaklaşımın helmint tedavisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Helmint tedavisi, bağışıklık sisteminin tepkisini değiştirmek amacıyla parazit solucanların vücuda verilmesini esas alıyor. Yöntem halen deneysel bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

KÖK HÜCRE VE ULTRASON YÖNTEMLERİNİ DE KULLANDI

Asprey, son dönemde Kosta Rika'da kök hücre tedavisi gördüğü sırada odaklanmış ultrason uygulamasından da yararlandığını anlattı.

Asprey'in aktardığına göre işlemin amacı, kök hücrelerin kan-beyin bariyerini geçerek beynin hipotalamus bölgesine ulaşmasını sağlamaktı. Girişimci, uygulamanın vücudun merkezi “yaşlanma saati” olarak nitelendirdiği mekanizmaya daha genç bir durum sinyali göndermesini ve bu mesajın daha sonra bedenin diğer bölümlerine aktarılmasını hedeflediğini savundu.

Ancak bu işlemin merkezi bir yaşlanma saatini yeniden ayarladığına ilişkin iddia, bağımsız klinik araştırmalarla henüz kanıtlanmış değil. Asprey ise kendi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamaları gelişigüzel yapmadığını, her deney öncesinde olası yararlar ile riskleri değerlendirdiğini belirtiyor.

GLP-1 İLAÇLARI YAŞLANMA SÜRECİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Asprey'in uzun yaşam araştırmalarında öne çıkardığı başlıklardan biri de GLP-1 grubu ilaçlar.

Girişimci, gelecekte düşük doz GLP-1 ilaçlarının uzun yaşam odaklı programların bir parçası haline gelebileceğini düşünüyor. Bu yaklaşımını, söz konusu ilaçların inflamasyon, metabolik sağlık ve biyolojik yaşlanma göstergeleri üzerindeki etkilerini inceleyen erken aşamadaki araştırmalara dayandırıyor.

Randomize bir klinik araştırmada semaglutidin, belirli özelliklere sahip yüksek riskli bir hasta grubunda bazı epigenetik yaşlanma göstergeleri üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Ancak bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerekiyor. Sağlıklı bireylerin yalnızca yaşam süresini artırmak amacıyla GLP-1 ilaçları kullanmasını destekleyen yerleşik ve yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Asprey de bu ilaçların herkes için uygun olmadığını ve her bireyin bu tedavilere ihtiyaç duymadığını kabul ediyor.

PROGRAMDA 680'DEN FAZLA BİYOLOJİK GÖSTERGE TAKİP EDİLİYOR

Asprey tarafından kurulan Upgrade Labs bünyesindeki VIP uzun yaşam programı Unlimited Life, 680'in üzerinde biyolojik göstergeyi gelişmiş görüntüleme yöntemleri ve genetik verilerle birlikte takip ediyor.

Asprey, program aracılığıyla yaklaşık 200 milyon veri noktasının bir araya getirildiğini ve yaşlanmayla ilişkili çeşitli göstergelerde meydana gelen değişimlerin düzenli olarak kayda geçirildiğini belirtiyor.

Ancak programdan elde edilen sonuçların kapsamlı biçimde bağımsız hakem değerlendirmesinden geçirilerek bilimsel yayınlarda yayımlanmış ayrıntılı verileri henüz bulunmuyor.

KÖRFEZ'DEKİ MERKEZ PLANLARI ERTELENDİ

Upgrade Labs'in 2026 yılı içerisinde Dubai, Abu Dabi, Riyad, Cidde, Doha ve Kuveyt'te yeni merkezler açması planlanıyordu.

Şirketin bölgedeki büyüme takvimi ise mevcut koşullar nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Yeni merkezlere ilişkin planların, bölgesel şartların daha istikrarlı hale gelmesinin ardından yeniden ele alınması bekleniyor. Takvimin yıl sonunda tekrar değerlendirilmesi planlanıyor.