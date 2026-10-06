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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray'da su sorunu nedeniyle yıllar önce tamamen boşalan 180 haneli köyün tek sakini olan 72 yaşındaki Selami Salman, 11 yıldır yalnız yaşıyor.

Merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde doğup büyüyen Salman, köy halkının başka bir yerleşim yerine taşınmasının ardından doğduğu topraklardan ayrılmadı.

180 HANELİ KÖYDE TEK BAŞINA KALDI

Hasan Dağı'nın eteğinde bulunan köyde yaşayanlar, yerleşim yerinin yüksek kesimde bulunması ve su kaynaklarının kuruması nedeniyle 11 yıl önce devlet desteğiyle 8 kilometre uzaklıktaki başka bir yerleşim yerine taşındı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle köyünü terk etmeyen 7 çocuk babası Salman ise iki odalı evinde yaşamaya devam etti. Eşini 14 yıl önce kaybeden Salman, günlük ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Köyde tek başına yaşamaktan korkmadığını ve huzurlu olduğunu söyleyen Salman, "Bu köyde tek yaşayan adam benim. Bu köy halkı susuzluktan gittiler. Şimdi burada da benim huzurum yerinde. Çocuklarım, eş dost gelir gider, burada daha rahatım. Yaklaşık 11 sene önce son hane gitti. 72 senedir bu köydeyim ve yaklaşık 11 yıldır yalnızım. Ben bir Allah'tan korkarım" dedi.

Salman, kimseye karışmadan hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Sen iyi olursan herkes iyi olur. Gelene gidene karışmazsan huzurlu durursun" ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇLARINI MOTOSİKLETLE ALIYOR

Zaman zaman çocukları, arkadaşları ve tanıdıkları tarafından ziyaret edilen Salman, misafirleri gittikten sonra köyde yine yalnız kalıyor.

Tek başına yaşamaya alıştığını söyleyen Salman, "Tek başına yaşamak kolay değil ama benim için kolay, alıştım ben. Şimdi eş dost gelir otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz ve giderler. Ama ben bu köyde yine tek başıma kalırım" diye konuştu.

Elektrik ve su imkanının bulunduğunu belirten Salman, hava şartlarının uygun olduğu günlerde motosikletiyle Taşpınar, Karkın, Aksaray ve Sağlık köyüne giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

SU SORUNUNU VALİLİK ÇÖZDÜ

Köy halkının taşınmasına neden olan su sorunu ise Selami Salman için yıllar önce çözüldü. Köyden ayrılmayarak tek başına yaşamaya devam eden Salman'ın su ihtiyacı valilik tarafından karşılandı.

Böylece 72 yıldır doğup büyüdüğü Gözlükuyu köyünde yaşayan Salman, son 11 yılını 180 haneli köyün tek sakini olarak geçirdi.