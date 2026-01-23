Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar mücadelesinde dikkat çeken bir sürpriz yaşandı.

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın altıncı gün akşam seansında oynanan 3. tur maçında, 18 yaşındaki ABD’li Iva Jovic, 2024 yılında iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini’yi 6-2 ve 7-6’lık setlerle mağlup ederek 4. tura yükseldi.

18 yaşındaki tenisçi Iva Jovic, Avustralya Açık'ta tarih yazıyor - Resim : 2

Günün bir diğer karşılaşmasında ise 8 numaralı seribaşı Rus tenisçi Mirra Andreeva, Rumen rakibi Elena-Gabriela Ruse’yi 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek adını son 16 arasına yazdırdı.