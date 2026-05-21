Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 20 yaşındaki C.G. ile 18 yaşındaki B.Z. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. yanında bulunan tabancayla B.Z.’ye ateş açtı. Açılan ateş sırasında B.Z. kafasından yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından şüpheli C.G. yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. B.Z.’yi gören yakınları kendi araçlarıyla Konya Şehir Hastanesine götürdü. Olayda ağır yaralanan B.Z.’nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli C.G.'nin suç aleti tabancayla polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.